È di sette arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est della Capitale. L’azione, mirata a colpire le principali piazze di spaccio tra Tor Bella Monaca, Ponte di Nona e la Borghesiana, è stata portata avanti con blitz rapidi e appostamenti che hanno permesso di sorprendere in flagranza i responsabili.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta negli ultimi giorni e ha visto impegnati gli agenti del VI Distretto Casilino e i Falchi della Squadra Mobile. L’obiettivo era quello di colpire al cuore le zone più calde del narcotraffico romano, dove le attività di spaccio sono attive 24 ore su 24.

Sette persone arrestate in flagranza

Nel corso dei controlli, sette persone sono state fermate mentre vendevano droga o tentavano di disfarsene alla vista delle pattuglie. Gli agenti hanno seguito obiettivi precisi, riuscendo a interrompere le principali arterie dello spaccio locale. Le sostanze stupefacenti venivano nascoste nei modi più ingegnosi: sotto le siepi, tra le transenne stradali, nei borselli, nelle tasche dei pantaloni o persino nel telaio delle porte blindate delle abitazioni.

Via dell’Archeologia: quattro arresti e sequestri di cocaina

I primi quattro arresti sono stati effettuati in via dell’Archeologia, strada simbolo del quartiere di Tor Bella Monaca. Una coppia di giovani romani è stata sorpresa mentre operava in tandem per vendere cocaina. La donna è stata colta sul fatto mentre recuperava la droga nascosta tra le transenne e la cedeva ai clienti. Il complice, che fungeva da palo, ha tentato invano di avvisarla dell’arrivo della polizia. Dal nascondiglio sono stati recuperati 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 13 delle quali erano state occultate dalla giovane tra il cavo orale e la biancheria intima.

Due giovani tunisini fermati dopo un inseguimento

Sempre in via dell’Archeologia, altri due giovani di origine tunisina sono stati arrestati dopo un breve inseguimento. Uno dei due ha tentato di disfarsi di alcuni involucri per evitare la cattura, ma entrambi sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione personale. Gli agenti hanno sequestrato 18 dosi termosaldate di cocaina, 5 di hashish e circa 800 euro in contanti.

Ponte di Nona e via Casilina: altri due arresti

Altri due arresti sono stati eseguiti tra Ponte di Nona e via Casilina. In due distinti interventi, la polizia ha intercettato due ventenni, un egiziano e un tunisino, trovati in possesso di oltre 30 dosi tra crack e cocaina, già confezionate per la vendita al dettaglio, e più di 400 euro in contanti nascosti nei borselli e nelle tasche.

Borghesiana: il blitz più significativo

Il colpo più importante è stato messo a segno nel quartiere Borghesiana. Dopo giorni di osservazione, i poliziotti hanno seguito un trentunenne italiano durante una serie di prelievi di dosi di droga nascoste in una siepe, che poi venivano consegnate agli acquirenti in cambio di denaro. Grazie al fiuto del cane antidroga Faro, la perquisizione si è estesa all’abitazione dell’uomo, utilizzata come base operativa, dove la droga era nascosta tra i mobili e nel telaio della porta blindata. Sono stati sequestrati circa 300 grammi tra hashish e cocaina e 530 euro in contanti.

