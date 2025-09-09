Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattordici arresti e numerosi sequestri di droga il bilancio delle ultime operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Roma. Gli agenti hanno smantellato diversi punti di spaccio e scoperto laboratori clandestini, agendo in vari quartieri tra periferia e centro, nel quadro di una strategia mirata a colpire la diffusione degli stupefacenti sul territorio.

Operazione della Polizia: il bilancio delle ultime ore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la serie di arresti è iniziata con un intervento degli agenti del VI Distretto Casilino. Gli operatori, impegnati nel contrasto alla vendita al dettaglio di stupefacenti, si sono calati nel vano ascensore di un condominio a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca. Qui hanno individuato e recuperato un carico di quasi mille dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tre giovani sorpresi in flagranza a Tor Bella Monaca

Poco distante dal cosiddetto “pit storage”, in via dell’Archeologia, gli stessi agenti, insieme alle Volanti, hanno sorpreso in flagranza tre diciannovenni. Uno di loro è stato colto nell’atto di cedere una dose a un acquirente, mentre gli altri due attendevano in strada il cliente di turno. Addosso ai giovani sono stati trovati 80 involucri di cocaina già pronti per la vendita e circa 800 euro in contanti, ritenuti provento delle consegne.

Quattordici arresti in diversi quartieri della Capitale

Complessivamente, sono quattordici le persone finite in manette nelle ultime ore, tutte coinvolte in attività di spaccio radicate in differenti contesti cittadini. Le zone interessate vanno dalla borgata Cinquina a San Cesareo, passando per piazza Sempione, Centocelle e la Cecchignola. Gli indagati operavano sia in modo autonomo che all’interno di gruppi legati da rapporti di vicinato e da dinamiche di manovalanza locale. Le indagini sulla vendita al dettaglio hanno permesso di risalire anche a una filiera produttiva interna.

Scoperta una serra indoor grazie a YouPol

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una segnalazione anonima arrivata tramite l’applicazione YouPol ha portato gli agenti del Commissariato Frascati, nella periferia sud della Capitale, a scoprire un appartamento trasformato in serra indoor. All’interno dell’abitazione era stato allestito un impianto incubatore, dotato di sistemi di ventilazione e lampade per favorire la crescita delle piante di marijuana.

Laboratori per la raffinazione della cocaina

In altre due abitazioni, situate nella borgata Cinquina e nel quartiere Tufello, sono stati individuati laboratori per la raffinazione di dosi di cocaina. Gli agenti hanno trovato fornelli e altro materiale per il confezionamento della droga. Complessivamente, tra le mura domestiche sono state sequestrate circa 200 dosi di crack e cocaina, oltre a 1.000 euro in contanti, considerati presumibile provento dell’attività illecita.

Il “nascondiglio verde” e i pusher arrestati

Un metodo più rudimentale, ma comunque efficace, è stato adottato da due pusher arrestati dagli agenti del Commissariato Colombo e del III Distretto Fidene. I due sono stati sorpresi con in mano la dose destinata alla cessione, mentre la “scorta” di droga era nascosta in un’aiuola pubblica, mimetizzata tra la vegetazione, in un punto facilmente accessibile per garantire rapidità nello scambio.

Sei rider della droga fermati tra Tufello e Centocelle

Sei “rider” della droga sono stati arrestati tra il quartiere Tufello e Centocelle. I pusher, dai neofiti ai più esperti, si spostavano a bordo di auto a noleggio o su mezzi a due ruote, come monopattini, biciclette elettriche e moto sportive. Grazie a questi mezzi agili, riuscivano a eludere i controlli e a garantire consegne rapide, trasportando sia minime dosi per clienti abituali sia carichi più consistenti, fino a oltre 80 involucri da pochi grammi ciascuno.

Una strategia di contrasto capillare

Il presidio quotidiano della Polizia di Stato continuerà in modo capillare dalle periferie al centro della città, senza trascurare il litorale capitolino. L’obiettivo è colpire i canali dello spaccio inseriti in un modello di criminalità diffusa, frammentata ma ben radicata sul territorio. Le attività illecite si sviluppano attraverso una varietà di metodi e dinamiche operative, sia individuali che legate a contesti di gruppo, basate su legami di vicinato e manovalanza locale.

Le zone coinvolte e il ruolo delle segnalazioni

Le operazioni hanno interessato numerosi quartieri della Capitale: dalla borgata Cinquina a San Cesareo, piazza Sempione, Centocelle, Cecchignola, Tor Bella Monaca, Tufello e Frascati. L’ultima menzione va a Roma, dove la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, anche tramite strumenti digitali come YouPol, si è rivelata fondamentale per individuare e colpire le attività di spaccio e produzione di stupefacenti.

