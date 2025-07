Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 16 arresti, 27 denunce e oltre 7.100 persone identificate il bilancio dell’ultima operazione della Polizia di Stato nel quartiere Esquilino. L’azione, scattata alle ore 18:00 di ieri, è stata condotta nel cuore di Roma per contrastare criminalità diffusa, degrado e reati predatori che affliggono la zona. Il dispositivo, coordinato dal Commissariato di P.S. Esquilino, è stato attivato in risposta alle segnalazioni dei residenti e dei comitati di quartiere, con l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità agli spazi urbani.

Operazione su misura: la strategia della Polizia per l’Esquilino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha visto impegnati diversi reparti: Commissariato, Polizia Amministrativa e unità cinofile hanno perlustrato le strade dell’Esquilino, seguendo una mappatura dettagliata delle aree più colpite da microcriminalità e degrado. L’azione è stata pianificata per rispondere in modo mirato alle criticità segnalate dai cittadini, che da tempo chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Controlli a tappeto su persone, veicoli e attività commerciali

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno passato al setaccio attività commerciali, persone fisiche e relativi veicoli. L’obiettivo era quello di individuare situazioni di illegalità e prevenire episodi di furto, spaccio e abusivismo commerciale. Il coordinamento è stato affidato al Dirigente del Commissariato di P.S. Esquilino, che ha diretto le operazioni sul campo.

Sette cittadini senza documenti accompagnati all’Ufficio immigrazione

Durante i controlli, 7 cittadini di origine extracomunitaria, privi di documenti, sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione. Dopo le verifiche di rito, 3 di loro sono stati destinati ai CPR di Bari e Potenza per le procedure di rimpatrio. L’attenzione della Polizia si è concentrata anche sul contrasto all’immigrazione clandestina, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei residenti.

Denunce per ricettazione e furto: i casi emersi durante i controlli

Non sono mancati episodi di ricettazione e furto durante l’operazione. In via Principe Amedeo, un giovane di origini egiziane è stato sorpreso con uno zaino contenente capi di abbigliamento maschili ancora provvisti di etichette e antitaccheggio. Il ventenne, già destinatario di un ordine di allontanamento di 30 giorni dalla cosiddetta “Zona Rossa”, è stato denunciato sia per l’inottemperanza al provvedimento che per ricettazione. Un’altra denuncia ha riguardato un cittadino gambiano, già ricercato per furto.

Collaborazione con cittadini e comitati di quartiere

La Polizia di Stato ha sottolineato come i controlli siano stati pianificati anche grazie alle segnalazioni provenienti da cittadini e comitati di quartiere. Questo dialogo costante ha permesso di individuare le aree più problematiche e di intervenire in modo tempestivo. L’obiettivo è quello di costruire un percorso civico condiviso, rafforzando la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locale.

Iniziative condivise per la vivibilità urbana

Parallelamente ai controlli, sono state avviate interlocuzioni con enti e istituzioni presenti nella zona, alla ricerca di iniziative condivise per migliorare la vivibilità degli spazi urbani. Da settimane, la Polizia di Stato lavora insieme ad altri attori del territorio per individuare soluzioni concrete contro degrado e microcriminalità, promuovendo la sicurezza e il benessere dei residenti.

Abusivismo commerciale e ricettivo nel mirino

Il piano di controlli ha riguardato anche il fenomeno dell’abusivismo commerciale, che interessa alcune vie dell’Esquilino. Gli agenti hanno monitorato in particolare le attività sospette e i mercati rionali, dove spesso si registrano episodi di spaccio, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Non è stato trascurato neppure l’abusivismo ricettivo: in un B&B di via Principe Amedeo è stato individuato un ospite irregolare, poi rimpatriato, mentre al titolare della struttura è stata sospesa la licenza su disposizione del Questore.

Bilancio delle attività: numeri e risultati

Dall’inizio delle operazioni, a partire dal mese di aprile, il Commissariato di P.S. Esquilino ha identificato oltre 7.100 persone, denunciandone 27 per reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state arrestate 16 persone, tutte di origine extracomunitaria, nell’area del mercato rionale, con accuse che vanno dalla detenzione e spaccio di droga, alla rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ultima settimana, si sono aggiunte 2 esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare in carcere per estorsione, rapina e furto su auto in sosta.

Espulsioni e ordini di allontanamento

Il contrasto all’immigrazione clandestina ha portato all’emissione di 17 provvedimenti di espulsione con trattenimento ai CPR, in attesa del rimpatrio dei cittadini irregolari identificati. Inoltre, il Questore di Roma ha firmato 89 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, rafforzando così le misure di sicurezza nella zona.

Sequestri e sanzioni amministrative

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e mancanza di certificazioni in un hotel di via Nino Bixio, che è stato sottoposto a sequestro penale. Per motivi analoghi, il personale del Commissariato, insieme all’ASL, ha elevato oltre 80 sanzioni amministrative, a testimonianza di un’attenzione costante anche agli aspetti legati alla salute pubblica.

Un impegno costante per la sicurezza dell’Esquilino

L’operazione condotta ieri rappresenta solo una tappa di un percorso avviato da settimane dal Commissariato di P.S. Esquilino. L’azione, silenziosa ma incessante, ha permesso di ottenere risultati concreti nella lotta alla criminalità e al degrado. La collaborazione tra forze dell’ordine, cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per restituire sicurezza e vivibilità a uno dei quartieri più complessi della capitale.

Il futuro dei controlli e le prospettive per il quartiere

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e rispondere alle esigenze della comunità. L’attenzione resterà alta su Roma e, in particolare, sull’Esquilino, dove la presenza della Polizia di Stato continuerà a essere un punto di riferimento per la sicurezza dei cittadini.

IPA