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È di tre arresti e oltre due chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove un appartamento è stato trasformato in base di stoccaggio per sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno ricostruito la filiera dello spaccio a partire dai movimenti sospetti di un uomo, portando all’individuazione di altri due complici, tutti italiani tra i 44 ed i 63 anni.

La scoperta della base di stoccaggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno notato i comportamenti sospetti di un uomo che si muoveva ripetutamente tra la strada e un edificio della zona. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su di lui, ritenuto un presunto pusher, che mostrava segnali di nervosismo e cercava di nascondere un rigonfiamento nella tasca dei pantaloni.

Il controllo e la catena di complicità

Durante il controllo, la situazione si è evoluta con l’arrivo di un secondo uomo a bordo di uno scooter, che ha parcheggiato vicino allo stesso stabile. Gli agenti hanno deciso di approfondire gli accertamenti e, ispezionando il bauletto dello scooter, hanno rinvenuto 1 kg di hashish nascosto in un panno di cotone. Questo ritrovamento ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione nell’abitazione utilizzata dal primo sospettato.

L’intervento nell’appartamento e il sequestro della droga

L’apparente normalità dell’appartamento è stata smentita dall’arrivo di un terzo uomo, un sessantaquattrenne romano, proprietario dell’alloggio. La perquisizione domiciliare ha permesso di completare il quadro: in una stanza, già suddivisi in valigie, borse da viaggio e contenitori termici, sono stati trovati un altro chilo di hashish, pronto per essere distribuito. I panetti erano confezionati con cura, sigillati e contrassegnati da loghi distintivi, come se fossero prodotti destinati a un vero e proprio mercato parallelo.

Ulteriori sequestri e dettagli dell’operazione

Oltre ai panetti di hashish, gli agenti hanno rinvenuto 10 grammi di marijuana su un tavolo del terrazzo e banconote di piccolo taglio nelle tasche di uno dei tre uomini identificati. Gli elementi raccolti hanno delineato una struttura organizzata, in cui ogni soggetto aveva un ruolo preciso: dalla gestione dei contatti in strada, allo stoccaggio e alla preparazione della droga per la distribuzione.

L’arresto e le accuse

Per i tre uomini è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla rete di distribuzione.

IPA