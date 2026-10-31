Roma, la cocaina viaggiava negli slip e nel tettuccio dell'auto: 5 arresti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una rete di spaccio organizzata tra abitazioni, auto e consegne su strada è stata smantellata con cinque arresti a Roma. Gli interventi della Polizia di Stato hanno portato al sequestro di circa 200 grammi di droga e di oltre 7.500 euro in contanti. Le operazioni si sono svolte a Fiumicino, Colleferro, nel quartiere Collatino e nel quadrante nord-est della Capitale.

Roma: scoperto un laboratorio in casa a Fiumicino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni sono state condotte in contesti diversi e hanno ricostruito modalità differenti di preparazione e distribuzione delle sostanze. Il primo intervento è partito a Fiumicino, dove gli agenti del Commissariato distaccato hanno notato uno scambio di droga e denaro. Gli accertamenti hanno condotto all’abitazione di un ventunenne romano.

Nell’appartamento gli agenti hanno trovato un ambiente adibito alla preparazione e al confezionamento dello stupefacente: pentolini ancora sporchi di sostanza, tre bilancini di precisione e materiale per tagliare e preparare le dosi. In una scatola di scarpe, nella zona giorno, erano custoditi circa 150 grammi di cocaina e hashish; in un armadio sono stati recuperati 6.000 euro in contanti, in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato arrestato.

Le consegne e i depositi mobili

A Colleferro gli agenti del Commissariato locale hanno fermato una trentacinquenne mentre, a bordo della sua auto, consegnava a un uomo un involucro con droga e riceveva denaro. La perquisizione personale e quella dell’abitazione hanno portato al sequestro di altri involucri di cocaina e di circa 1.000 euro. La donna è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciata anche per le manomissioni rilevate sul microchip della carta d’identità.

Nel quartiere Collatino, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un’auto a noleggio usata, secondo gli accertamenti, come deposito itinerante. Gli agenti hanno trovato involucri di cocaina nascosti sotto il rivestimento del tettuccio e nel vano portaoggetti, oltre a più di 150 euro in contanti.

Controlli nel quadrante nord-est

Altri due interventi si sono svolti nel quadrante nord-est di Roma. Gli equipaggi delle Volanti e gli agenti del Commissariato Villa Glori hanno fermato un uomo su un motociclo: negli slip aveva alcuni grammi di cocaina e con sé circa 300 euro. Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno invece controllato un diciannovenne a bordo di un’auto a noleggio. Anche lui nascondeva negli slip alcuni grammi di cocaina e aveva circa 400 euro. Entrambi sono stati arrestati.

Arresti convalidati

Il bilancio complessivo degli interventi è di cinque persone arrestate, circa 200 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e oltre 7.500 euro sottratti alla disponibilità degli indagati. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

IPA