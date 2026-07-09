Roma, la macelleria usata come deposito per la droga: la Polizia trova hashish nei freezer e 71mila euro
Maxi sequestro di droga e denaro a Roma: arrestato gestore di macelleria per detenzione e spaccio di stupefacenti.
Fiumi di droga e decine di migliaia di euro sequestrati sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella capitale. Un trentenne romano, gestore di una macelleria, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti tra il retrobottega del suo esercizio e la sua abitazione.
Le indagini e la scoperta del deposito
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via grazie ad alcune segnalazioni relative a un intenso giro di spaccio nel quartiere Montagnola di Roma. Gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone e del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo hanno avviato una serie di osservazioni e pedinamenti, concentrando l’attenzione su un giovane romano, titolare di una macelleria in via Fonte Buono.
L’arresto in flagranza e i primi sequestri
Dopo diversi giorni di appostamenti, i poliziotti hanno intercettato il sospettato mentre si recava al lavoro. Durante il controllo, il trentenne è stato trovato in possesso di 500 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti da 100 grammi e in involucri più piccoli, dal peso variabile tra 9 grammi e 16 grammi. Oltre alla droga, il giovane aveva con sé più di 4.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.
La perquisizione e il maxi sequestro
Seguendo il tragitto quotidiano tra casa e bottega, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la logistica dello spaccio. Le perquisizioni effettuate sia nella macelleria che nell’abitazione hanno permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente oltre 14.700 kg di hashish, marijuana e cocaina, occultati in vari vani degli immobili, compresi frigoriferi e congelatori. In casa sono stati trovati anche più di 71.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, insieme a bilancini di precisione, macchine per il confezionamento sottovuoto, conta-banconote e un roner da cucina, probabilmente utilizzato per facilitare alcune fasi della lavorazione delle sostanze.
Materiale sequestrato e documentazione
Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato due agende manoscritte, contenenti la rendicontazione dettagliata dell’attività di spaccio. Il materiale raccolto ha fornito ulteriori elementi a sostegno delle accuse mosse nei confronti del giovane gestore.
L’arresto e la convalida dell’operato
Per il trentenne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato. Si precisa che le informazioni rese note si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.