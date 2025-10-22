Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati tre ladri seriali accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento per oltre dieci chilometri nelle strade della capitale. Le vittime, selezionate tra persone anziane o in condizioni di fragilità, venivano avvicinate nei parcheggi dei supermercati. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha arrestato i responsabili e sequestrato la refurtiva.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dal Commissariato di P.S. Romanina, che ha individuato e seguito i sospetti in zona Anagnina, a Roma.

Il modus operandi della banda

I malviventi, tre uomini e una donna, avevano messo a punto una strategia ben collaudata per colpire le loro vittime. Si avvicinavano nei parcheggi dei supermercati, scegliendo con attenzione persone anziane o in condizioni di fragilità. Ogni volta inventavano una scusa diversa per distrarre la vittima, come far cadere un oggetto accanto alla portiera dell’auto e invitare la persona a raccoglierlo, sostenendo che fosse stato perso poco prima.

Durante questi momenti di distrazione, la donna del gruppo si avvicinava al lato passeggero per sottrarre la borsa lasciata sul sedile. Questo copione si è ripetuto in almeno due tentativi distinti, il secondo dei quali ha visto la banda entrare in azione in un altro parcheggio dopo un primo tentativo fallito.

L’intervento della Polizia e l’inseguimento

Gli agenti in borghese, dopo aver osservato i movimenti sospetti, sono intervenuti intimando l’alt ai quattro. Il conducente, però, ha reagito ingranando la retromarcia e tentando una fuga spericolata, mettendo a rischio anche l’incolumità della vittima. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità per oltre dieci chilometri, durante il quale i fuggitivi hanno percorso tratti contromano e attraversato incroci con il semaforo rosso.

La corsa si è conclusa in una strada di campagna senza uscita, dove l’auto dei malviventi si è schiantata contro un muro. Tre dei quattro componenti della banda sono stati bloccati dagli agenti, nonostante abbiano opposto una strenua resistenza. La quarta complice è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata.

Gli arresti e il sequestro della refurtiva

Durante le perquisizioni, la Polizia ha sequestrato i telefoni cellulari in uso agli indagati, la borsa sottratta poco prima e il denaro contante, ritenuto provento del furto. I tre uomini, tutti di origine peruviana e di età compresa tra i 26 ed i 55 anni, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, disponendo nei confronti di tutti la custodia cautelare in carcere.

IPA