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È di dieci arresti e centinaia di dosi di droga sequestrate il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio nella Capitale. Gli interventi, condotti tra centro e periferia, sono stati finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e a smantellare vere e proprie raffinerie di droga, come emerso dalle indagini degli ultimi giorni.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti diversi reparti e commissariati, impegnati in una serie di blitz mirati sia nelle zone periferiche che nel cuore di Roma. L’attività investigativa si è concentrata su dieci pusher, individuati e fermati nel corso di interventi distinti, che hanno permesso di ricostruire una rete di spaccio ben organizzata e radicata sul territorio.

Il caso della “raffineria” di Torrevecchia

Tra gli episodi più significativi, spicca l’arresto di un sessantaseienne romano, intercettato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle nella zona di Torrevecchia. L’uomo aveva trasformato un box auto in una vera e propria “raffineria” per la lavorazione della cocaina in crack. Gli agenti, durante la perquisizione, hanno scoperto un ambiente suddiviso in due aree, separato da una tendina, attrezzato con strumenti e materiali per la produzione e il confezionamento della droga: un fornelletto con residui di sostanza, un mestolo, guanti in lattice, pinze sterili, sacchetti per rifiuti sanitari, bicarbonato e due bilancini di precisione.

Il “fortino” protetto da telecamere

L’attività di polizia è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, anch’essa trasformata in un vero e proprio “fortino” grazie a un sistema di videosorveglianza che copriva sia l’ingresso che il retro dell’edificio. All’interno della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una cassetta di sicurezza contenente una busta sottovuoto con due sassi di cocaina e un terzo blocco della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 250 grammi. Sono stati inoltre sequestrati una macchina per il sottovuoto e numerose buste utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Altri arresti tra centro e periferia

Oltre al caso di Torrevecchia, altri nove pusher sono stati arrestati in diversi quartieri di Roma, sia nelle aree periferiche che nel centro storico. Gli interventi hanno interessato zone come Ponte Sisto, Ponte Milvio, Tiburtino Sud, Garbatella, Trastevere, Appio e Torpignattara. In uno degli episodi, un pusher è stato colto in flagranza dagli agenti del Commissariato di P.S. Romanina, che si sono finti potenziali clienti per osservare lo scambio e intervenire al momento opportuno, bloccando lo spacciatore durante la cessione della droga.

Sequestri e modalità operative

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate complessivamente circa 300 dosi di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina e marijuana, oltre a una somma di 4.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le modalità operative dei pusher hanno evidenziato un elevato livello di organizzazione, con sistemi di sorveglianza, vedette e una logistica studiata nei dettagli per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.