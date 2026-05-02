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Una forte lite con protagonista una coppia sudamericana in vacanza a Roma si è conclusa con una donna in ospedale e un uomo arrestato per lesioni gravissime aggravate. L’episodio è avvenuto all’alba, quando la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione di aggressione.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere Torre Spaccata, dove gli agenti del VI Distretto Casilino sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112, che segnalava una donna vittima di violenza da parte del compagno.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia, entrambi di origini sudamericane e residenti in Italia da diversi anni, si trovava a Roma per trascorrere un fine settimana. Nonostante una crisi di coppia dovuta alla volontà della donna di interrompere la relazione, avevano deciso di passare insieme la mini vacanza.

La notte dell’aggressione, dopo aver trascorso la serata in discoteca, i due stavano rientrando in auto insieme ad alcuni conoscenti. Una discussione tra i due ha iniziato a degenerare, tanto che il conducente dell’auto ha invitato la coppia a scendere dal veicolo.

Una volta in strada, la lite verbale si è trasformata rapidamente in aggressione fisica. L’uomo, un trentatreenne cubano, avrebbe colpito la compagna al volto, nonostante il tentativo degli amici di fermarlo. La donna è stata trovata dagli agenti in lacrime e con il naso sanguinante, accompagnata da due testimoni.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Poco distante dal luogo dell’aggressione, gli agenti hanno individuato il compagno della vittima mentre cercava di allontanarsi, indossando una maglietta con evidenti tracce di sangue. Dopo aver prestato le prime cure alla donna, la Polizia ha bloccato l’uomo e ricostruito l’accaduto grazie alle testimonianze raccolte.

A seguito dell’episodio, la vittima ha riportato una prognosi superiore a 40 giorni per la frattura delle ossa nasali, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza al momento del ricovero.

L’arresto e le indagini

L’aggressore è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli. La Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate.

IPA