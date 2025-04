Roma, mangia al ristorante e non paga il conto da 100 euro: 33enne se la prende con il cameriere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per insolvenza fraudolenta e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità il bilancio di un intervento della Polizia di Stato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, nei pressi di via Flaminia a Roma, la Volante è intervenuta presso un ristorante. Un uomo, di origine straniera e di circa 33 anni, aveva consumato un pasto completo e poi dichiarato al cameriere di non avere soldi per pagare il conto di oltre 100 euro. Il proprietario del locale, notando l’alterazione dell’uomo, ha deciso di contattare la Polizia per evitare che fuggisse improvvisamente.

Provvedimento di allontanamento

L’uomo risultava avere a suo carico un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, emesso circa due settimane fa dal Questore di Messina ed al quale non aveva ottemperato. Per questo motivo, oltre che per l’insolvenza fraudolenta, è stato denunciato in stato di libertà dai poliziotti.

Fonte foto: IPA