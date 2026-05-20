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È di tre persone appartenenti a un clan sinti la confisca di beni per un valore di circa 1,8 milioni di euro, eseguita dalla Polizia di Stato a Roma su disposizione del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento, emesso nell’ambito della normativa antimafia, è stato adottato per contrastare l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte di organizzazioni criminali.

Un’operazione coordinata dalle autorità giudiziarie

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di confisca rappresenta la conclusione di un percorso iniziato a marzo 2024, quando era stato eseguito il decreto di sequestro su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Roma e del Questore della stessa città. L’obiettivo era quello di sottrarre beni accumulati in modo illecito alle organizzazioni criminali e restituirli alla collettività, promuovendo così un percorso di legalità e trasparenza.

Le misure personali e patrimoniali adottate

Il Tribunale ha disposto, oltre alla confisca dei beni, anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di una donna di 34 anni e di suo cognato di 52 anni. La decisione è stata presa dopo aver accertato una significativa sproporzione tra le fonti di reddito lecite e il valore dei beni posseduti, sia direttamente che indirettamente, dai soggetti coinvolti.

Un gruppo dedito a numerosi reati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini della Divisione Anticrimine della Questura hanno permesso di ricostruire le attività del gruppo, inizialmente stabilitosi nel basso Lazio e poi trasferitosi nella Capitale. Il clan, insieme a un altro gruppo sinti collegato, si suddivideva le attività illecite: mentre uno si occupava principalmente del traffico di sostanze stupefacenti, l’altro era dedito a furti e rapine in abitazioni su tutto il territorio nazionale. Le attività criminali comprendevano anche la fabbricazione di documenti falsi, truffe ai danni di anziani e tramite piattaforme di annunci online, oltre al riciclaggio di veicoli di lusso e altre condotte delittuose.

Un sistema articolato per nascondere i proventi illeciti

Le indagini hanno evidenziato come i tre soggetti, insieme ad altri membri del gruppo familiare, fossero soliti avvalersi di una rete di prestanome per intestare veicoli, utenze telefoniche e carte prepagate. Questo sistema aveva lo scopo di schermare la reale titolarità delle operazioni e rendere più difficile il collegamento tra i beni e i reali proprietari.

Le approfondite indagini patrimoniali, che hanno coperto un arco temporale di circa vent’anni, hanno permesso di documentare l’illecito arricchimento dei soggetti coinvolti e il successivo reinvestimento dei proventi in società, veicoli di alta gamma, immobili, orologi di lusso e preziosi. Questi beni sono stati a loro volta oggetto di riciclaggio, autoriciclaggio e intestazioni fittizie.

I beni oggetto della confisca

La misura ablatoria ha interessato un patrimonio del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro. Tra i beni confiscati figurano quote sociali di due società e un’impresa attiva nel commercio di veicoli e bar a Roma, una villa con piscina situata a Tivoli – già utilizzata dalla famiglia come camera ardente –, numerose polizze di pegno e undici autovetture.

IPA