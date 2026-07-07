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È di oltre 150 identificati e un arresto il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine nella zona del Colosseo, a Roma, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina e della microcriminalità. L’intervento, condotto domenica sera, ha visto impegnati numerosi agenti che hanno cinturato l’area e proceduto a controlli mirati su persone in condizioni di marginalità sociale.

Operazione di controllo straordinario nella zona del Colosseo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di domenica, quando gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno messo in atto una maxi retata nella zona del Colosseo. L’obiettivo era quello di contrastare fenomeni di immigrazione clandestina e microcriminalità che da tempo interessano l’area, frequentata quotidianamente da migliaia di turisti e pendolari.

Le forze dell’ordine hanno chiuso tutte le vie di deflusso, creando un vero e proprio cordone di sicurezza attorno al sito archeologico. Gli agenti, dotati dei nuovi giubbotti anti taglio forniti recentemente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono stati affiancati da contingenti della Forza pubblica, che hanno garantito la sicurezza durante le operazioni e il trasferimento dei soggetti sottoposti a controllo.

Identificazioni e trasferimenti: i numeri dell’operazione

Nel corso dell’operazione sono stati identificati oltre 150 soggetti in condizioni di marginalità sociale. Di questi, 13 stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici di via Patini per il fotosegnalamento e ulteriori verifiche da parte degli specialisti dell’Ufficio Immigrazione della Questura capitolina.

Al termine degli accertamenti, 6 soggetti, tutti di origine egiziana e di età compresa tra 22 e 29 anni, sono stati trasferiti presso il CPR di Caltanissetta, nell’ambito di una strategia di decentramento dei soggetti considerati borderline rispetto alle normative sul soggiorno.

Supporto tecnologico e presidio del territorio

Le operazioni sono state supportate anche da un presidio aereo, con piloti specializzati della Questura e l’utilizzo di droni, strumenti fondamentali per monitorare l’area dall’alto e prevenire tentativi di fuga o sottrazione ai controlli.

Un ruolo importante è stato svolto anche dalle pattuglie del Nucleo PolMetro, impegnate nel presidio dell’area di interscambio della stazione metropolitana adiacente al Colosseo. Qui, l’attività si è concentrata sulla prevenzione e il contrasto dei reati predatori, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei flussi di turisti, pendolari e visitatori.

Arresto per furto ai danni di un turista

Durante i controlli, gli agenti hanno arrestato un cittadino algerino, sorpreso mentre si impossessava degli effetti personali di un turista lungo una via di fuga. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’uomo pochi istanti dopo il furto, recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario.

Indagini in corso sulle reti criminali

Agli Uffici investigativi della Questura è stato affidato il compito di approfondire le relazioni tra i soggetti identificati durante la maxi retata. L’obiettivo è ricostruire eventuali dinamiche criminali più complesse, anche alla luce della ricorrente nazionalità egiziana di molti dei fermati. Le indagini proseguono per verificare la presenza di reti organizzate attive nella zona del Colosseo.

Un’azione coordinata per la sicurezza della Capitale

L’operazione di domenica sera rappresenta l’ennesimo intervento mirato delle forze dell’ordine per contrastare immigrazione clandestina e microcriminalità nelle aree più sensibili della città. L’impiego di nuove tecnologie, come i giubbotti anti taglio e i droni, insieme al coordinamento tra diversi reparti, ha permesso di garantire un controllo capillare del territorio e di intervenire con efficacia contro i fenomeni di illegalità.

La zona del Colosseo, simbolo di Roma e meta di milioni di visitatori ogni anno, resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità, che promettono di proseguire con azioni analoghe per tutelare la sicurezza pubblica.

Polizia