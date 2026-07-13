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Un arresto a Roma, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Operazione della Polizia di Stato nei pressi delle linee ferroviarie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante i consueti servizi di controllo nelle aree ferroviarie della Capitale. Gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio hanno notato movimenti sospetti da parte di un uomo già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di droga.

Monitoraggio e pedinamento dell’indagato

Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti dell’uomo, hanno deciso di seguirlo e monitorarne i movimenti. L’attenzione si è concentrata sull’abitazione dei genitori dell’indagato, dove è stato osservato un insolito via vai di persone che salivano con l’ascensore per poi allontanarsi dopo pochi minuti. Questo comportamento ha rafforzato i sospetti degli investigatori su una possibile attività di spaccio in corso.

Intervento e perquisizione nell’appartamento

Posizionatisi nei pressi dell’ingresso dell’abitazione, i poliziotti sono intervenuti quando una persona, ritenuta un potenziale cliente, è uscita dall’appartamento. Dopo essersi qualificati, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, sorprendendo l’uomo che, vistosi scoperto, ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane gettandolo nella cuccia del cane.

Sequestro di droga, denaro e strumenti per il confezionamento

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 297 grammi di cocaina, 6.500 euro in contanti e diversi strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato.

Provvedimenti per l’indagato e il presunto acquirente

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’acquirente, fermato sull’uscio di casa, è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura.

Convalida dell’arresto e stato del procedimento

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Roma. Si ricorda che, essendo ancora in corso le indagini preliminari, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di colpevolezza.

IPA