Un locale chiuso e oltre 500.000 euro sequestrati a Roma: è questo il risultato di un’operazione delle forze dell’ordine che ha portato alla sospensione per 60 giorni e alla revoca definitiva della licenza di un noto night club della Capitale, coinvolto in un’inchiesta per sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma dopo un sequestro preventivo avvenuto a metà settembre, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via da un controllo in materia di sicurezza sul lavoro, condotto congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che, dietro la facciata di un’associazione culturale, si celava un’organizzazione dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le ragazze di sala offrivano prestazioni sessuali retribuite ai clienti nel privé del locale.

Arresti e misure cautelari

Al termine dell’attività investigativa, il gestore del night club è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’operazione ha messo in luce un sistema ben organizzato che sfruttava la copertura di attività culturali per mascherare un’attività illegale di prostituzione.

Pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività istruttoria condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, avviata parallelamente al procedimento giudiziario, ha evidenziato uno scenario che rappresentava un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I comportamenti riscontrati sono stati giudicati in contrasto con la moralità e il buon costume.

Chiusura e revoca della licenza

Alla luce delle risultanze investigative, il Questore di Roma ha disposto la sospensione dell’attività per 60 giorni e la revoca definitiva della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per il titolare del night club. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale, che hanno apposto i sigilli al locale, ponendo così fine a un’attività illegale mascherata da intrattenimento notturno.

Il sequestro dei beni

Il sequestro preventivo, disposto a metà settembre, ha riguardato beni mobili e immobili per un valore superiore a 500.000 euro. L’operazione si inserisce nell’ambito delle misure di contrasto alla criminalità economica e al sfruttamento della prostituzione nella Capitale.

