Roma, notte illuminata dai fulmini: temporali violenti sulla costa

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Una forte tempesta di fulmini ha attraversato i cieli di Roma nella serata di lunedì 17 agosto, e numerose scariche elettriche hanno illuminato la notte sulla Capitale. Il maltempo ha interessato anche la costa romana, dove si sono sviluppati violenti temporali. I fenomeni hanno colpito in particolare le zone di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Le immagini mostrano la frequente attività elettrica che ha accompagnato il passaggio dei temporali.