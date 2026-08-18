Roma, notte illuminata dai fulmini: temporali violenti sulla costa
Nella serata del 17 agosto i fenomeni più intensi hanno interessato anche Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella
Una forte tempesta di fulmini ha attraversato i cieli di Roma nella serata di lunedì 17 agosto, e numerose scariche elettriche hanno illuminato la notte sulla Capitale. Il maltempo ha interessato anche la costa romana, dove si sono sviluppati violenti temporali. I fenomeni hanno colpito in particolare le zone di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Le immagini mostrano la frequente attività elettrica che ha accompagnato il passaggio dei temporali.