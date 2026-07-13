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È di un’operazione di sgombero e diverse identificazioni il bilancio dell’intervento condotto questa mattina dalla Questura di Roma contro la nuova occupazione del centro sociale anarchico Bencivenga. L’azione è stata decisa dopo che, nella notte tra sabato e domenica, lo stabile era stato nuovamente violato da esponenti della galassia libertaria capitolina, nonostante un precedente sgombero avvenuto il 15 giugno scorso.

Monitoraggio e sicurezza: l’impiego di droni e unità speciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la risposta delle forze dell’ordine è scattata all’alba di oggi, quando la Questura ha deciso di intervenire per ripristinare la legalità nello stabile di via Nomentana. Dopo aver monitorato per diverse ore i movimenti in entrata e in uscita dal centro sociale, anche in concomitanza con eventi pubblicizzati dagli stessi anarchici, le forze di polizia hanno dato il via all’operazione di sgombero.

Per garantire la sicurezza dell’intervento, tutte le vie di accesso allo stabile sono state preventivamente cinturare. L’ingresso delle forze dell’ordine ha richiesto la rimozione forzata di catene, lucchetti e altri offendicula installati dagli occupanti per ostacolare l’accesso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere uno sbarramento a protezione degli ingressi.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal monitoraggio aereo, assicurato dai droni in dotazione alla Questura di Roma. L’attenzione si è concentrata in particolare sul lastrico solare dello stabile, per evitare che gli occupanti potessero tentare azioni di resistenza attiva, come il lancio di oggetti, già verificatosi durante lo sgombero del 15 giugno.

Identificazioni e denunce: i provvedimenti nei confronti degli occupanti

Tutti i presenti all’interno del centro sociale sono stati intercettati e hanno lasciato spontaneamente lo stabile dopo una mediazione condotta dalla Digos. Gli occupanti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento e identificazione.

Durante le operazioni, un ulteriore gruppo di esponenti anarchici è stato individuato nei pressi dello stabile, lungo via Nomentana. Tra le persone identificate, una ragazza è stata trovata in possesso di un tirapugni: per lei è scattata la denuncia per possesso e porto di oggetti atti ad offendere. Un altro soggetto è risultato destinatario di un rintraccio per adempimenti di polizia giudiziaria. Anche questi ultimi sono stati condotti in Questura per gli accertamenti di rito.

La bonifica dello stabile e il ripristino della legalità

Una volta liberato, lo stabile è stato sottoposto a bonifica con l’impiego di unità cinofile antisabotaggio e anti esplosivo. Successivamente, l’edificio è stato riconsegnato al Municipio per la futura destinazione d’uso.

L’operazione, coordinata dalla Questura con la collaborazione di tutte le forze di polizia e corpi speciali, ha permesso di ristabilire condizioni di legalità, contrastando una condotta ritenuta illegale e reiterata nel tempo.

Il contesto: una strategia di tolleranza zero

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento di questa mattina si inserisce in una strategia più ampia volta a impedire la violazione delle norme e a rispondere con fermezza alle occupazioni illegali degli stabili pubblici. La Questura ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto della legge, soprattutto in presenza di tentativi organizzati di riappropriazione degli spazi già sgomberati.

La città di Roma torna così in possesso di uno spazio pubblico, dopo un’operazione che ha visto impegnati numerosi agenti e mezzi speciali, a testimonianza della determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di illegalità.

ANSA