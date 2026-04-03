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Un arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Digos dell’Aquila e di Roma, con il supporto della Polizia postale e di altri servizi specializzati, che ha portato all’arresto di un uomo nel quartiere tuscolano della Capitale per addestramento ad attività con finalità di terrorismo e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo. L’uomo, appartenente a una corrente anarchica, avrebbe fornito istruzioni per la fabbricazione di armi ed esplosivi, promuovendo azioni violente e sabotaggi contro obiettivi pubblici e privati.

Operazione “Paint It Black”: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Paint It Black” ha visto la collaborazione tra la Digos dell’Aquila e di Roma, il Centro operativo sicurezza cibernetica dell’Abruzzo, il Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno e il Servizio Polizia postale. L’intervento si è svolto in un appartamento del quartiere tuscolano della Capitale, dove l’uomo si trovava insieme alla convivente.

L’arresto e le perquisizioni

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per addestramento ad attività con finalità di terrorismo e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo. Sono state effettuate perquisizioni sia nell’appartamento romano sia nell’abitazione di residenza dell’uomo a Tortoreto (Teramo). Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati maschere per travisamento, alcuni passamontagna, una tuta mimetica, una katana, alcuni pugnali, lame e tirapugni. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto materiale cartaceo di natura ideologica, diversi telefoni cellulari, tablet, pc e del fertilizzante che sarà analizzato dalla Polizia scientifica per accertare un eventuale uso illecito.

Le indagini e il profilo dell’arrestato

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo arrestato, aderente a una corrente anarchica di stampo primitivista e accelerazionista, utilizzava strumenti informatici e telematici per fornire istruzioni sulla preparazione domestica di armi da fuoco e relativo munizionamento, anche tramite l’uso di stampanti 3D. Inoltre, diffondeva indicazioni per la realizzazione di materiali esplosivi con finalità di terrorismo, finalizzati al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.

Manuali, proclami e istigazione alla violenza

L’indagato pubblicava manuali e prontuari con istruzioni dettagliate per la fabbricazione e l’assemblaggio di pistole, fucili, munizionamento ed esplosivi, promuovendo metodologie violente e sovversive. Nei suoi scritti individuava bersagli da colpire, anche internazionali, come data centers e società di gestione patrimoniale e di investimento americani. Le pubblicazioni erano corredate da immagini di uomini armati e proclami che incitavano alla concreta realizzazione di azioni di natura violenta.

Fanatismo anarchico e apologia di Unabomber

L’uomo avrebbe inoltre istigato all’organizzazione di attentati contro i centri nevralgici della vita civile, spinto da un fanatismo anarchico ed ambientalista orientato alla distruzione della società tecnologica e al ritorno a uno stato primitivo. Nei suoi proclami esaltava le “gesta” di Unabomber, indicandolo come modello da seguire, e incitava a ribellarsi e unirsi a una rivoluzione contro il sistema tecnologico e democratico, accompagnando i messaggi con immagini di uomini armati e con il volto coperto.

Le città coinvolte nell’operazione

L’operazione ha coinvolto le città di L’Aquila, Roma e Tortoreto, dove sono state condotte le perquisizioni e le attività investigative che hanno portato all’arresto dell’uomo e al sequestro di numerosi materiali riconducibili alle attività contestate.