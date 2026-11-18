Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roma continua a essere sotto l’assedio degli storni. In particolare, due le vie compromesse nelle attività quotidiane, viale Jonio e via Pantelleria, dove i residenti stanno tentando qualsiasi mezzo per scacciare gli uccelli, dagli allarmi a un falcone, fino ai laser. L’esperto spiega che questo è rischioso e che sarebbe molto più semplice richiamarli in una zona adeguata piuttosto che tentare di allontanarli. Intanto le attività non aprono nel pomeriggio e le persone scivolano sugli escrementi.

L’invasione degli storni

A Roma c’è un’invasione di storni. Dalle 17:00 del pomeriggio, grandi gruppi di uccelli, che da lontano sono uno spettacolo della natura, si trasformano in un assalto alle auto e ai poveri romani che passeggiano senza ombrello.

È quello che sta accadendo tra viale Jonio e via Pantelleria, le strade più interessate del quadrante.

I residenti lamentano che da circa un mese è impossibile vivere o lavorare nella zona dalle 16:00 circa in poi. La proprietaria di un bar racconta che nel pomeriggio è impossibile lavorare, perché le persone temono di scivolare sul guano. Ora si teme anche un rischio sanitario.

Il tentativo con l’audio

I residenti, ormai stanchi, le hanno tentate tutte, anche quella di lanciare un verso di allarme dai balconi con un megafono. L’idea, come hanno dimostrato loro stessi di fronte alle telecamere di Mattino Cinque, è di avvicinare il megafono al cellulare, dal quale esce il verso di animali.

L’obiettivo è far capire agli storni che la zona è già frequentata da altri e che non è un dormitorio sicuro. Infatti gli uccelli che arrivano nel pomeriggio restano a dormire tra le fronde degli alberi fino al mattino, quando poi riprendono il volo.

L’amministrazione sta cercando di mettere in atto diverse pratiche per scoraggiare gli uccelli, come il grido di allarme, dei segnali visivi (dei laser) e l’uso di un rapace (senza atto predatorio).

Parole dell’esperto

Andrea Lunerti è un esperto di sicurezza nei rapporti tra uomo e animale. "Abbiamo a che fare con la forza della natura – spiega l’esperto – non è un elemento che possiamo sempre dominare".

Il suggerimento dell’esperto: "Sarebbe più opportuno richiamarli in un’altra zona, una zona identificata dove questi uccelli possano recare meno disturbo".

Lo storno, spiega, è un esperto di vocalizzi che riesce a memorizzare centinaia di suoni e "quando arrivano su quelle alberature hanno dei suoni specifici". Il rischio, aggiunge, è che deviandoli con un falcone questi si possano spostare verso zone più sensibili come scuole e ospedali.