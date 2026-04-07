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Due persone sono state denunciate a Roma. Una coppia di ladri seriali è stata fermata e denunciata per furto e ricettazione dopo aver sottratto i bagagli a un gruppo di turisti coreani appena arrivati nella Capitale durante le festività pasquali.

Il furto ai danni dei turisti coreani

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il pomeriggio della vigilia di Pasqua a Fiumicino. Due uomini, a bordo di un’auto, hanno preso di mira alcune vetture parcheggiate nei pressi di zone turistiche, infrangendo i finestrini per appropriarsi dei bagagli e degli effetti personali lasciati all’interno. Tra le vittime, un gruppo di turisti coreani che aveva appena iniziato la propria vacanza nella Capitale.

L’intervento della Polizia e la segnalazione decisiva

La scena del furto non è sfuggita all’attenzione di una testimone, che ha immediatamente allertato il 1 1 2 (Numero Unico di Emergenza). Grazie alla tempestività della segnalazione, gli agenti del XI Distretto di P.S. San Paolo sono riusciti a individuare la coppia di sospetti nella zona Marconi, fermando il veicolo con un controllo apparentemente di routine.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio “tesoro”: quattro valigie colme di vestiti, tre zaini con effetti personali e gioielli, tutto riconducibile ai turisti derubati. Il materiale era pronto per essere rivenduto, ma l’intervento della Polizia ha permesso di recuperare l’intera refurtiva prima che venisse dispersa.

La denuncia per ricettazione in concorso

Per i due complici è scattata la denuncia per ricettazione in concorso. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, che hanno potuto così proseguire la loro vacanza a Roma dopo il brutto episodio.

IPA