Roma, prete colto in fragrante mentre rubava un reperto archeologico e denunciato per furto aggravato

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A Roma è stato denunciato un uomo di 37 anni colto in fragrante mentre rubava un pezzo di pietra dal sito archeologico del Celio. Il soggetto è ora accusato di furto aggravato di beni culturali e, per la sorpresa dei carabinieri che lo hanno prima fermato e poi identificato, si è rivelato essere un sacerdote statunitense.

Roma, tentato furto di beni culturali al Celio

Episodio singolare durante una maxioperazione dei carabinieri nel quartiere San Pietro e nel centro di Roma che ha portato, tra le altre cose, a sei arresti.

A sorprendere però è la denuncia a piede libero di un sacerdote americano che è stato beccato dai militari mentre provava a staccare e portare a casa uno storico reperto archeologico.

L’intervento dei carabinieri

I fatti sono avvenuti nel cuore del sito archeologico delle “Case romane del Celio“, patrimonio storico della Capitale in via San Paolo della Croce.

Qui, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno colto in flagrante un uomo di 37 anni che stava provando a staccare e quindi a trafugare un frammento lapideo storico, direttamente dalle strutture protette del sedime.

Il soggetto stava asportando materialmente un pezzo di pietra dalle strutture del sito, considerato tra i complessi paleocristiani più significativi di Roma, fino all’intervento dei militari dell’Arma che lo hanno bloccato e hanno impedito che il reperto venisse portato via.

Sacerdote Usa colto in fragrante: cosa rischia

La sorpresa però è arrivata nel momento dell’identificazione dell’uomo che è risultato essere un sacerdote statunitense di 37 anni.

I carabinieri del centro di Roma hanno quindi provveduto a denunciare a piede libero all’autorità giudiziaria l’autore del tentato furto con l’accusa di furto aggravato di beni culturali.

Si tratta questo di un reato che prevede pene più severe rispetto al furto comune proprio per tutelare il patrimonio storico-artistico nazionale. Tutelata dall’articolo 518 bis del Codice Penale, questa fattispecie può comportare una reclusione dai quattro ai dieci anni e una multa da 927 euro a 2.000.