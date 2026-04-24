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Eseguiti due arresti per rapina e tentata estorsione a Roma. Un debito di 50.000 euro, legato a spese legali considerate immotivate, sarebbe stato preteso con minacce e violenza nei confronti di un uomo, estraneo ai fatti, ma collegato ad alcuni conoscenti degli indagati.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata condotta dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Gli investigatori hanno ricostruito una vicenda complessa, che ha portato all’esecuzione della misura cautelare in carcere per due romani di 27 anni e 47 anni, ora gravemente indiziati dei reati di rapina e tentata estorsione.

Il debito e le minacce

La somma di 50.000 euro sarebbe stata inizialmente richiesta ad alcuni conoscenti della vittima, suoi affittuari, ritenuti dagli indagati “colpevoli” di averli denunciati per una attività di spaccio nella zona di Acilia. Il denaro sarebbe stato rivendicato come “risarcimento” per le spese legali sostenute da uno degli indagati, arrestato lo scorso dicembre per i fatti legati allo spaccio.

Il cambio di bersaglio e la prima aggressione

Quando i destinatari originari della richiesta si sono resi irreperibili, la pretesa si è spostata sulla vittima. Quest’ultima sarebbe stata avvicinata per la prima volta a fine gennaio, nei pressi dell’abitazione di una conoscente. Gli indagati lo avrebbero atteso al portone del condominio, minacciandolo con una pistola semiautomatica e colpendolo al volto con l’arma.

La rapina e la fuga

Superando la resistenza della vittima con violenza fisica, i due avrebbero sottratto il cellulare e il portafogli dell’uomo, seguendolo poi lungo la strada fino a un altro edificio dove aveva tentato di rifugiarsi. L’azione si sarebbe interrotta solo grazie all’intervento di un residente che, assistendo alla scena, ha attivato l’allarme.

Il secondo episodio: l’aggressione nel locale

A distanza di un mese, vista la persistente irreperibilità dei destinatari originari della richiesta, i due indagati sarebbero tornati ad agire. Questa volta, avrebbero attirato la vittima in un locale di via Maiorana, con la scusa di un incontro chiarificatore. Dopo avergli offerto una consumazione, lo avrebbero invitato a uscire, per poi aggredirlo violentemente e ribadire la richiesta di saldare il “debito” per conto dei suoi affittuari.

Le conseguenze per la vittima

A seguito delle ferite riportate nell’aggressione, la vittima è stata soccorsa al pronto soccorso del Sant’Eugenio e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

L’arresto e la fase delle indagini

Il quadro indiziario raccolto dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, insieme alle dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni, è stato ritenuto sufficiente dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma per disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati, accusati di rapina e tentata estorsione. Gli stessi agenti hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo.

IPA