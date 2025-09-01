Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un quarantenne albanese che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, aveva organizzato una vera e propria centrale dello spaccio di droga nella sua abitazione a Roma. L’uomo, sorvegliato dalle vedette del quartiere, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un blitz nel complesso edilizio di Bastogi, in zona Primavalle. Sequestrati oltre 1 kg di sostanze stupefacenti e 5.000 euro in contanti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del pusher “in house” è stata condotta dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, che da giorni monitoravano i movimenti sospetti nel noto complesso edilizio di Bastogi, nella periferia di Roma.

Il copione di una centrale dello spaccio domestica

Il protagonista della vicenda è un quarantenne di origine albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari. Nonostante la misura restrittiva, l’uomo aveva trasformato la sua abitazione in una vera e propria piazza di spaccio, ricevendo i clienti direttamente sulla soglia di casa. La sua attività era protetta da un sistema di vedette che filtravano l’accesso dei clienti, garantendo così una certa sicurezza al pusher e ai suoi affari illeciti.

Il modus operandi: consegne senza lasciare il pianerottolo

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, attendeva i clienti nei pressi di un’uscita di emergenza del palazzo. Una volta ricevuto l’ordine, rientrava in casa per prelevare la dose richiesta e la consegnava con estrema disinvoltura, senza mai allontanarsi dal pianerottolo. Questo sistema gli permetteva di gestire le vendite in modo rapido e discreto, riducendo al minimo i rischi di essere scoperto.

Il blitz della Polizia: l’irruzione e il sequestro

A interrompere la routine quotidiana del pusher sono stati gli agenti del XIV Distretto Primavalle, che hanno fatto irruzione nell’appartamento dopo aver osservato per giorni il continuo via vai di acquirenti. Decisivo è stato l’intervento delle unità cinofile antidroga della Questura, Faro e Nelly, che hanno guidato i poliziotti durante la perquisizione.

La scoperta: oltre 1 kg di droga e un laboratorio artigianale

Durante la perquisizione, tra la cucina e la camera da letto, sono stati sequestrati oltre 1 kg di sostanze stupefacenti, tra crack, cocaina e ketamina. La droga era conservata sottovuoto o già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Gli agenti hanno inoltre scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale dello spaccio, attrezzato con bilancini di precisione, bustine termosaldabili, carta stagnola e bicarbonato, strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Telefoni criptati e libro mastro: la gestione degli affari

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari criptati, probabilmente utilizzati per coordinare le vendite e le consegne. Gli investigatori hanno inoltre trovato un libro mastro, compilato a mano, in cui erano annotate le transazioni: nomi in codice, quantità vendute e crediti da riscuotere. Le pagine del registro riportavano “partite” anche di diverse decine di migliaia di euro, confermando l’elevato volume d’affari gestito dal pusher.

Il denaro contante e la conferma del giro d’affari

Una parte dei proventi dell’attività illecita è stata rinvenuta in un cassetto dell’abitazione: suddivisi in banconote di diverso taglio, sono stati sequestrati 5.000 euro in contanti. Questo ritrovamento ha ulteriormente avvalorato l’ipotesi di una fiorente attività di spaccio gestita direttamente dal produttore al consumatore.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dalla violazione delle misure restrittive imposte dagli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, il pusher è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove si trova attualmente in attesa di giudizio.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le evidenze investigative raccolte fino a questo momento si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il contesto: Bastogi, una zona difficile

Il blitz che ha portato all’arresto del pusher si è svolto nel complesso edilizio di Bastogi, una delle aree più problematiche della periferia di Roma. La zona è spesso al centro delle cronache per episodi legati allo spaccio di droga e ad altre attività illecite, nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità e la sicurezza.

IPA