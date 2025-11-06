Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono indagati per associazione per delinquere e furto aggravato dai Carabinieri del Gruppo di Frascati. Gli indagati, tutti di nazionalità romena, sono accusati di aver manomesso sportelli bancomat con la tecnica del ‘Jackpotting‘, inducendo le macchine ad erogare denaro in modo illecito.

Le indagini e la tecnica del ‘Jackpotting’

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita dopo due tentativi di furto avvenuti presso un istituto di credito in via Casilina a Roma. Gli episodi, che hanno visto ignoti danneggiare la parte frontale dell’ATM e collegarsi alla macchina tramite i cavi di rete, sono stati compiuti con lo stesso modus operandi. Gli autori hanno tentato di far erogare banconote dal bancomat, senza però riuscirci per cause indipendenti dalla loro volontà.

Il ruolo degli indagati e l’organizzazione criminale

I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei tre indagati. Secondo quanto emerso, due di loro sarebbero i promotori e gli esecutori materiali delle manomissioni, mentre il terzo avrebbe avuto il ruolo di esecutore. L’organizzazione avrebbe agito introducendo un malware nei software degli sportelli ATM, costringendo le macchine a distribuire denaro in modo illecito.

Un fenomeno in crescita e la tecnica utilizzata

La tecnica del ‘Jackpotting’, già nota negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, è relativamente nuova in Italia. Consiste nell’alterare fisicamente il bancomat e nell’inserire un malware o un dispositivo che impartisce comandi al software dell’istituto di credito. In questo modo, il bancomat viene indotto ad erogare banconote senza che vi sia una reale operazione bancaria. Per portare a termine il reato, è necessaria la presenza di persone sul posto che effettuano i collegamenti fisici e di complici collegati da remoto che gestiscono la parte informatica.

Arresti e collegamenti internazionali

Nel corso delle indagini, due degli indagati sono stati arrestati in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità del Belgio. I due erano già sospettati di appartenere a un’organizzazione criminale transnazionale dedita a reati analoghi, commessi nei comuni belgi di Sint-Niklaas e Dessel il 14 novembre 2021 e il 17 novembre 2021. Questi episodi confermano la dimensione internazionale dell’organizzazione e la pericolosità del fenomeno.

