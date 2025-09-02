Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro soggetti per reati predatori in diverse aree di Roma: è questo il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato nelle ultime ore. Gli arresti sono stati eseguiti tra la stazione Termini, il centro commerciale Roma Est, e i quartieri Don Bosco e Ostiense, dove i malviventi avevano preso di mira motoveicoli, negozi e passanti, agendo con modalità differenti e spesso in orari diversi.

Operazione della Polizia di Stato: il contrasto ai reati predatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine si è concentrata sul rafforzamento dei controlli nelle zone maggiormente esposte a reati predatori. Gli agenti hanno intensificato la presenza nei punti nevralgici della città, con particolare attenzione alle aree commerciali e alle vie più frequentate, al fine di prevenire e reprimere episodi di furto, rapina e altri illeciti contro il patrimonio.

Il tentato furto con la tecnica dell’abbraccio: l’arresto a Termini

Uno degli episodi più singolari si è verificato nei pressi di via Manin, a ridosso della stazione Termini. Qui, un giovane di ventisei anni, di nazionalità egiziana, ha tentato di mettere a segno un furto ai danni di un passante, utilizzando la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”. Fingendo un gesto amichevole, il ragazzo ha cercato di sottrarre una catenina d’oro dal collo della vittima, tentando anche di farle lo sgambetto per disorientarla.

Quello che il malvivente non poteva immaginare era che la persona presa di mira fosse in realtà un agente della Polizia di Stato fuori servizio. L’agente, accortosi subito delle intenzioni del giovane, è riuscito a bloccarlo e a richiedere l’intervento di una pattuglia del Commissariato Viminale, che ha proceduto all’arresto.

Tentato furto di ciclomotore a Don Bosco: la coppia sorpresa in flagrante

Un altro intervento si è svolto nel quartiere Don Bosco, dove una coppia è stata sorpresa mentre cercava di mettere a segno un furto ai danni di un ciclomotore. Gli agenti del Commissariato Romanina, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato i due intenti ad armeggiare sulla parte anteriore del veicolo, nel tentativo di manomettere il quadro elettrico.

Alla vista della polizia, i sospetti hanno tentato di nascondersi stendendosi sull’asfalto e abbandonando gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Tuttavia, sono stati rapidamente individuati e bloccati. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente un vero e proprio kit da scasso, composto da tenaglie, cacciaviti e guanti. Inoltre, la coppia aveva con sé due dosi di shaboo e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio.

Furto al centro commerciale Roma Est: arrestata una donna con la borsa schermata

Nel quartiere Roma Est, una donna di cinquantaquattro anni, originaria del Centro America, è stata fermata dagli agenti del Commissariato Sant’Ippolito all’uscita di un centro commerciale. La donna aveva tentato di allontanarsi con una borsa schermata, all’interno della quale erano stati nascosti numerosi profumi e fragranze di marca, sottratti dagli scaffali senza pagare.

Il sistema di sicurezza del centro commerciale ha permesso di individuare la donna, che è stata bloccata dagli agenti e arrestata per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

Rapina in un negozio di surgelati a Ostiense: arrestato un pluripregiudicato

L’ultimo episodio riguarda una rapina avvenuta in un negozio di surgelati di via Cutigliano, nel quartiere Ostiense. Un uomo di sessantuno anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, si è introdotto nell’attività commerciale con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica e un cappellino da baseball.

Una volta all’interno, ha sorpreso la commessa alle spalle, puntandole un oggetto alla schiena e intimandole di consegnare l’incasso. Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga, convinto di averla fatta franca. Tuttavia, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a individuare un dettaglio distintivo sul dorso della sua mano, che ha permesso di identificarlo rapidamente.

L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo nella zona Magliana e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

Le tecniche utilizzate dai malviventi: tra astuzia e improvvisazione

Le modalità operative dei quattro arrestati hanno evidenziato una certa varietà di tecniche, che vanno dalla simulazione di gesti amichevoli, come nel caso dell’”abbraccio” a Termini, all’uso di strumenti professionali per lo scasso, fino all’impiego di borse schermate per eludere i sistemi antitaccheggio nei centri commerciali. In altri casi, come nella rapina a Ostiense, è stata utilizzata la minaccia fisica per costringere la vittima a consegnare il denaro.

Nonostante la diversità delle strategie, tutti i tentativi sono stati sventati grazie alla prontezza e all’efficacia dell’azione della Polizia di Stato, che ha saputo intervenire tempestivamente in ogni situazione.

IPA