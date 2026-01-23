Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di abusi su giovani pazienti sono stati contestati a un radiologo romano, al quale è stato imposto il divieto temporaneo di esercizio della professione. La misura è stata emessa dopo che la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha condotto un’indagine partita nell’ottobre 2024 in seguito alla denuncia di una madre insospettita da comportamenti anomali durante un esame diagnostico a cui era stata sottoposta la figlia minorenne.

Le indagini e la scoperta degli abusi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio quando una donna, preoccupata per quanto accaduto durante un accertamento medico, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio hanno così avviato accertamenti che hanno portato a ricostruire una serie di episodi di abuso ai danni di pazienti molto giovani.

Il modus operandi del radiologo

L’uomo, radiologo romano, esercitava la propria attività in diverse strutture polispecialistiche situate nelle zone di Roma nord, Roma est e Ostia. Secondo quanto emerso dalle indagini, il professionista avrebbe approfittato della sua posizione per convincere le giovani pazienti a spogliarsi senza alcuna reale necessità medica, riprendendo le scene con il proprio smartphone. In alcuni casi, avrebbe anche palpeggiato le vittime con la scusa di aiutarle ad assumere posizioni “necessarie” per l’esame.

La denuncia e il sequestro del cellulare

L’episodio che ha dato il via all’indagine risale all’ottobre 2024. Una madre, insospettita da quanto accaduto durante un esame alla figlia minorenne, ha contattato la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti, il radiologo, resosi conto di essere stato scoperto, si è chiuso in una stanza nel tentativo di cancellare le immagini dal proprio telefono. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a sequestrare il dispositivo prima che i dati venissero eliminati.

I video e la catalogazione delle vittime

All’interno della galleria del cellulare sono stati rinvenuti 57 video ritenuti rilevanti dalla Procura di Roma per il proseguimento delle indagini. I filmati, organizzati in modo sistematico, riportavano per ciascuna paziente una scheda identificativa e le immagini delle giovani, spesso riprese in biancheria intima e posizionate in modo da inquadrare il fondoschiena, secondo le indicazioni del medico. In un caso emblematico, una ragazza sarebbe stata indotta a togliere i pantaloni per un esame alla caviglia, comportamento che ha destato particolare allarme tra gli investigatori.

Le testimonianze e la misura cautelare

Nel corso delle indagini, sono state raccolte le testimonianze e le denunce di 20 giovani vittime. Sulla base di questi elementi, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare nei confronti del radiologo. Gli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio hanno notificato all’indagato l’ordinanza che prevede il divieto temporaneo di esercizio dell’attività professionale di tecnico radiologo.

