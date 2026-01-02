Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio degli interventi condotti dalla Polizia di Stato nelle ultime ore nella rete della metropolitana di Roma, dove sono stati fermati soggetti per spaccio di droga e una rapina violenta, grazie a controlli intensificati nelle aree più sensibili.

Controlli serrati nella metropolitana: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serie di operazioni che ha portato a quattro arresti si è svolta tra stazioni, banchine e treni affollati della metropolitana capitolina. Gli agenti del Nucleo PolMetro, supportati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno intensificato la loro presenza nelle zone più frequentate, riuscendo a intercettare traffici di sostanze stupefacenti e a intervenire su reati predatori che minacciavano la sicurezza dei pendolari.

Il primo arresto: crack e contanti nei pressi di Stazione Termini

Il primo episodio si è verificato nei pressi della Stazione Termini, dove gli agenti hanno notato un uomo di trentasette anni aggirarsi con fare sospetto tra gli accessi della metro. Fermato per un controllo, l’uomo è apparso nervoso e provato. La perquisizione personale ha permesso di trovare 28 dosi di crack nelle tasche del giubbotto e oltre mille euro in contanti nello zaino. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altre 41 dosi della stessa sostanza, nascoste sotto un comodino. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Due arresti per spaccio alla fermata Colli Albani

Un’analoga situazione si è verificata nei pressi della fermata metro Colli Albani, dove due uomini – un italiano e un cittadino ucraino – sono stati fermati dagli agenti. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di ingenti quantitativi di hashish e marijuana, oltre a denaro contante. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, probabilmente utilizzato per il taglio delle droghe. Anche per loro sono scattate le manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Rapina violenta e resistenza a pubblico ufficiale: l’intervento decisivo di un agente fuori servizio

Parallelamente, sempre presso la fermata “Colli Albani”, le urla dei passeggeri hanno attirato l’attenzione su una rapina ai danni di una giovane donna. Un agente del nucleo PolMetro, libero dal servizio, ha assistito alla scena e ha visto la vittima derubata del telefono cellulare. Ne è seguito un inseguimento tra banchine, scale e strade adiacenti, durante il quale il fuggitivo ha opposto una violenta resistenza ai poliziotti, tentando più volte di sottrarsi alla cattura e mettendo in pericolo i passanti.

Il presunto responsabile, un uomo di trentasei anni di origini nigeriane, è stato bloccato in pochi secondi grazie all’intervento degli agenti del VII Distretto San Giovanni, allertati dal collega fuori servizio. L’uomo è stato arrestato a Roma per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che era già destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dall’Autorità Giudiziaria per precedenti reati della stessa specie. Ora si trova ristretto in carcere presso un istituto di pena.

Per tutti gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida.

