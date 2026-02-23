Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata celebrata a Roma la restituzione di cinque fogli manoscritti di Benito Mussolini e di documenti appartenuti a Gabriele D’Annunzio, sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino e Firenze. I documenti, di eccezionale valore storico, sono stati riconsegnati all’Archivio Centrale dello Stato, dove saranno custoditi e valorizzati. L’operazione è stata resa possibile grazie a indagini coordinate dalle Procure di Torino e Firenze, scaturite da controlli sul mercato antiquario e segnalazioni di privati cittadini.

Le indagini e il sequestro dei manoscritti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cerimonia di restituzione si è svolta il 23 febbraio 2026 alle ore 10.00 presso la sede dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma. All’evento hanno partecipato il Direttore Generale Archivi del Ministero della Cultura e la Soprintendente Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. I documenti restituiti saranno ora custoditi presso la sede dell’Archivio Centrale per garantirne la conservazione e lo studio.

L’attività investigativa del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, è nata dai controlli costanti sul mercato antiquario e dalla collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Quest’ultima aveva segnalato la presenza di lettere olografe attribuite a Benito Mussolini, messe all’asta da una nota casa d’aste torinese. Per questi documenti era stato richiesto il rilascio dell’Attestato di Libera Circolazione, necessario per la vendita e l’esportazione all’estero, all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza di Torino.

L’autenticità dei documenti e il loro valore storico

Dai primi accertamenti è emerso che i cinque fogli manoscritti messi in vendita da un privato cittadino contenevano appunti la cui grafia era riconducibile a Benito Mussolini. Il monogramma “M” in calce all’ultimo foglio ha ulteriormente confermato l’attribuzione. Gli esami tecnici condotti dai Carabinieri RIS di Parma, attraverso il confronto con altri documenti sicuramente riconducibili a Mussolini, hanno confermato l’autenticità dei manoscritti. La piegatura dei fogli in quattro, tipica degli appunti da conservare in tasca, ha fornito un ulteriore elemento di riscontro.

Contenuto e provenienza dei manoscritti

I documenti restituiti contengono un elenco dettagliato di argomenti, suddivisi in tre grandi temi: “Forze armate”, “Politica”, “Economia e lavoro”. Sebbene privi di data, il contenuto corrisponde agli argomenti trattati da Mussolini e dal suo gruppo di collaboratori durante l’incontro con Adolf Hitler, avvenuto il 22 aprile 1944 presso il castello di Klessheim a Salisburgo. Gli appunti sono stati probabilmente preparati in vista di quell’incontro e utilizzati durante la conferenza in Germania. Si è accertato che i documenti erano presenti sul mercato antiquario da tempo, probabilmente dalla scomparsa dell’archivio personale di Mussolini e di molti archivi della Repubblica Sociale Italiana nell’aprile 1945, durante la fine della guerra.

Restituzione dei documenti di D’Annunzio

Durante la stessa cerimonia, i Carabinieri TPC hanno restituito anche documenti appartenuti a Gabriele D’Annunzio. Questa attività investigativa, condotta dal Nucleo TPC di Firenze con il coordinamento della Procura fiorentina, è stata avviata grazie alla segnalazione di un privato cittadino che aveva notato i beni in vendita presso una casa d’aste e ne aveva riconosciuto l’importanza culturale. Gli accertamenti, svolti in collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, hanno subito evidenziato la rilevanza storica dei materiali, trattandosi di minute autografe di discorsi ufficiali e altri documenti di grande valore.

I beni restituiti e la loro importanza

Tra i beni sequestrati spiccano una minuta di telegramma scritta di pugno da Benito Mussolini e inviata a Gabriele D’Annunzio, una stesura del discorso rivolto al Re e alle autorità in occasione dell’inaugurazione della statua del Bersagliere del 1932 e una minuta del dattiloscritto “Viatico a S.A.R. Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, Governatore Generale dell’Africa Orientale Italiana e viceré d’Etiopia”. La redazione manoscritta di questi documenti da parte del Capo del Governo nell’esercizio delle proprie funzioni, riguardanti affari di Stato, civili e militari, nonché le relazioni con governi stranieri, determina che l’intera documentazione sia considerata un bene culturale del patrimonio indisponibile dello Stato italiano.

La tutela del patrimonio culturale

L’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, in sinergia con le Soprintendenze e le Procure competenti, rappresenta un esempio concreto di tutela del patrimonio storico nazionale. Il recupero e la restituzione di documenti di tale importanza garantiscono non solo la conservazione della memoria storica, ma anche la possibilità di studio e valorizzazione per le future generazioni. Il ruolo attivo dei cittadini, che con le loro segnalazioni hanno contribuito all’avvio delle indagini, si è rivelato fondamentale per il successo dell’operazione.

