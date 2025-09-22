Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci giorni di chiusura il provvedimento adottato nei confronti di un noto locale situato in Largo Teatro della Valle, nel pieno centro della movida di Roma. La decisione è stata presa dal Questore dopo che il locale è stato teatro di gravi episodi di violenza e sono state riscontrate numerose irregolarità amministrative durante un recente controllo delle Forze dell’ordine.

Il provvedimento del Questore: chiusura immediata per motivi di sicurezza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Roma ha emesso un’ordinanza di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. per dieci giorni. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di episodi che hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo numerosi clienti del locale.

Violente aggressioni: la ricostruzione dei fatti

Gli agenti sono intervenuti dopo che all’interno del locale si sono verificate aggressioni particolarmente violente, proseguite anche all’esterno dell’esercizio. Diversi avventori sono rimasti coinvolti negli scontri, riportando lesioni giudicate di rilievo dai sanitari. La Polizia Scientifica, intervenuta sul posto, ha documentato la scena rilevando tracce di sangue, vetri infranti e segni inequivocabili di colluttazioni.

Irregolarità amministrative e mancata collaborazione

Oltre agli episodi di disordine, durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità amministrative. In particolare, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito dalla legge, la totale assenza dell’apparecchio obbligatorio per la rilevazione del tasso alcolemico e una mancanza di collaborazione da parte del titolare e dei dipendenti. Nessuno tra il personale del locale ha richiesto l’intervento delle autorità o attivato i canali di emergenza, omettendo di segnalare la situazione di pericolo.

Un pericolo concreto per la sicurezza pubblica

Le Forze dell’ordine hanno sottolineato come il comportamento omissivo del personale sia risultato in contrasto con le disposizioni che impongono agli esercenti un ruolo attivo nella prevenzione di situazioni pericolose. L’attività del locale è stata quindi considerata un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivo per cui si è proceduto con la sospensione della licenza.

L’attività istruttoria e la decisione finale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Commissariato Trevi Campo Marzio ha condotto un’approfondita attività istruttoria che ha portato alla decisione finale del Questore. La sospensione della licenza per dieci giorni rappresenta una misura preventiva volta a tutelare la collettività e a lanciare un segnale forte contro la violenza e le irregolarità nei locali della movida.

