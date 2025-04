Roma, rubano 13 caffettiere nascondendole in un giubbotto: arrestata coppia di ladri seriali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una coppia di cittadini rumeni è stata arrestata a Roma per furto di elettrodomestici. L’episodio è avvenuto martedì in un negozio di Via Appia Nuova, dove i due hanno tentato di rubare caffettiere nascondendole in un giubbotto multitasche. L’intervento della Polizia ha portato all’arresto dell’uomo e alla denuncia della donna.

Il furto in Via Appia Nuova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la coppia è entrata nel negozio dirigendosi subito verso il reparto elettrodomestici. Dopo aver selezionato accuratamente i modelli, hanno iniziato a svuotare gli scaffali, nascondendo le caffettiere nel giubbotto della donna. Il loro tentativo di furto non è passato inosservato all’addetto alla vigilanza, che ha cercato di fermarli.

La fuga e l’intervento della Polizia

Nel tentativo di fuga, l’uomo ha minacciato l’addetto alla vigilanza con un coltello. Tuttavia, il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato Tuscolano e delle Volanti, allertati dal 112, ha permesso di intercettare la donna poco dopo. Indosso, aveva ancora 13 modelli di caffettiere nascosti nelle tasche segrete del giubbotto.

L’arresto e le conseguenze legali

La successiva attività investigativa ha permesso di identificare l’uomo grazie a un selfie pubblicato sui social dalla donna, confrontato con le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’uomo è stato arrestato nei pressi del loro domicilio, mentre si trovava in auto con altre due persone. L’Autorità Giudiziaria a Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà.

Si precisa che le indagini sono ancora in corso e che gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA