Fermate cinque persone per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale al Quarticciolo nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est di Roma. Gli arresti sono stati eseguiti tra via Cerignola, viale Palmiro Togliatti e via Don Primo Mazzolari, dove sono stati intercettati pusher e fiancheggiatori, alcuni dei quali hanno tentato la fuga opponendo anche violenza agli agenti. L’intervento è stato motivato dalla necessità di contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza nel quartiere.

Operazione della Polizia di Stato: cinque arresti in poche ore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’arresto di cinque persone tra spacciatori e loro complici, tutti individuati nel quartiere Quarticciolo. I soggetti fermati sono stati descritti come particolarmente violenti e pronti a opporre resistenza alle forze dell’ordine pur di sfuggire alla cattura. Gli agenti hanno agito in diverse zone del quartiere, sorprendendo i sospetti durante le attività di spaccio e riuscendo a bloccarli nonostante i tentativi di fuga e le azioni di disturbo messe in atto da altri soggetti presenti sul posto.

Il primo blitz: tre giovani arrestati in via Cerignola

Il primo intervento si è svolto in via Cerignola, all’angolo con viale Palmiro Togliatti, dove le Volanti hanno sorpreso tre giovani di nazionalità tunisina e rumena. I ragazzi erano radunati ai margini della strada, in attesa dei clienti abituali. Due di loro erano seduti, mentre il terzo fungeva da palo e da guida fino al punto di consegna della droga. Alla vista degli agenti, i pusher hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente e di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati.

Resistenza e tentativi di fuga: il ruolo dei fiancheggiatori

Durante l’operazione, i tre giovani non si sono arresi facilmente. Hanno cercato di chiamare a raccolta un gruppo di persone che si è radunato rapidamente per accerchiare e ostacolare i poliziotti. Uno dei fiancheggiatori, nel tentativo di distogliere l’attenzione dai fermati, si è gettato a terra e ha iniziato ad autolesionarsi con oggetti appuntiti, lamentando forti dolori. Questa messa in scena era finalizzata a favorire la fuga dei pusher, ma non ha avuto successo grazie all’arrivo di altri equipaggi della Polizia.

Sequestri e arresti: droga e denaro recuperati

Gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza due pusher e a recuperare 10 involucri tra hashish e cocaina, oltre a 3.000 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Anche uno dei fiancheggiatori è stato arrestato per violenza e resistenza.

Un altro arresto: pusher recidivo fermato su viale Palmiro Togliatti

Un episodio simile, ma senza episodi di violenza, ha visto protagonista un diciannovenne tunisino già sottoposto a misure restrittive come l’obbligo di dimora notturno e la presentazione alla polizia giudiziaria per un precedente caso di spaccio avvenuto appena una settimana prima. Il giovane è stato nuovamente sorpreso dai Falchi della Squadra Mobile mentre vendeva cocaina su un muretto di viale Palmiro Togliatti. Oltre alla dose appena ceduta, aveva con sé altri quattro involucri contenenti 2 grammi di cocaina.

Il pusher “on the road”: fermato con 200 dosi di cocaina e crack

L’ultimo arresto ha riguardato un quarantaseienne romano, fermato nei pressi di via Don Primo Mazzolari mentre viaggiava a velocità sostenuta a bordo di una utilitaria. L’uomo, soprannominato il pusher “on the road”, trasportava una busta di plastica con circa 200 dosi di cocaina e crack, sigillate con spillette e pronte per la vendita. Anche per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA