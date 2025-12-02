Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nella mattinata odierna i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, cittadini senegalesi, gravemente indiziati di ricettazione e riciclaggio in concorso. La misura odierna è l’esito dell’attività d’indagine scaturita dal blitz che gli stessi carabinieri avevano eseguito lo scorso 14 ottobre quando scoprirono varie moto rubate nel cuore della riserva naturale dell’Aniene a Roma. I militari, dopo aver intercettato il segnale gps di una moto Honda SH rubata nei giorni precedenti, raggiunsero un capannone in via di Cervara dove fu individuato il mezzo. Durante l’intervento, un uomo che faceva da “palo” fu immediatamente bloccato, mentre altri tentarono di fuggire a piedi attraverso la vegetazione circostante. La successiva perquisizione all’interno del capannone aveva permesso di rinvenire 15 veicoli, tra moto e scooter, rubati a Roma.