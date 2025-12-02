Roma, scooter rubati e trovati nella riserva naturale dell'Aniene: tre uomini senegalesi arrestati
Tre arresti a Roma per ricettazione di moto rubate: scoperto deposito clandestino con 15 veicoli.
Nella mattinata odierna i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, cittadini senegalesi, gravemente indiziati di ricettazione e riciclaggio in concorso. La misura odierna è l’esito dell’attività d’indagine scaturita dal blitz che gli stessi carabinieri avevano eseguito lo scorso 14 ottobre quando scoprirono varie moto rubate nel cuore della riserva naturale dell’Aniene a Roma. I militari, dopo aver intercettato il segnale gps di una moto Honda SH rubata nei giorni precedenti, raggiunsero un capannone in via di Cervara dove fu individuato il mezzo. Durante l’intervento, un uomo che faceva da “palo” fu immediatamente bloccato, mentre altri tentarono di fuggire a piedi attraverso la vegetazione circostante. La successiva perquisizione all’interno del capannone aveva permesso di rinvenire 15 veicoli, tra moto e scooter, rubati a Roma.
