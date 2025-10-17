Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due strutture ricettive sono state chiuse nel quartiere Esquilino di Roma per gravi violazioni in materia di abusivismo ricettizio. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore, dopo che gli agenti hanno scoperto irregolarità nella gestione di due “case vacanze”. Le chiusure sono state disposte per garantire il rispetto delle normative e tutelare la sicurezza dei turisti.

Controlli intensificati nel cuore di Roma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il quartiere Esquilino è tornato al centro dell’attenzione per quanto riguarda il fenomeno dell’abusivismo ricettizio. Gli agenti del Commissariato di zona hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive, in particolare sulle “case vacanze” che operano nel territorio.

La scoperta della “casa fantasma” in via Cairoli

Il primo caso è stato individuato in via Cairoli, dove l’attenzione degli agenti si è concentrata su un alloggio turistico pubblicizzato agli host, ma di fatto reso invisibile ai controlli. La titolare della struttura aveva omesso di comunicare la registrazione degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web” della Questura, eludendo così le verifiche della Polizia di Stato. Questa grave violazione ha portato all’immediato check-out dell’attività.

Irregolarità anche in via Giolitti

Un secondo intervento ha riguardato una casa vacanze situata in via Giolitti. Dietro una normale insegna, gli agenti hanno scoperto un’attività priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa per essere considerata una struttura ricettiva. In particolare, mancavano una sala comune e un vano cucina, elementi essenziali per la classificazione come casa vacanze. Nonostante ciò, la struttura veniva gestita come affittacamere, in violazione delle regole vigenti.

Provvedimenti immediati della Questura

Le gravi violazioni riscontrate sono state approfondite dalla Divisione Amministrativa della Questura di Roma. Al termine dell’istruttoria, il Questore ha emesso due provvedimenti ai sensi dell’art. 100 T.UL.P.S. nei confronti dei titolari delle due strutture. Da oggi, la cosiddetta “casa fantasma” resterà chiusa per i prossimi 10 giorni, mentre l’attività di via Giolitti dovrà cessare definitivamente e con effetto immediato.

IPA