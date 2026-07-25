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È di cinque arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove è stato scoperto un capannone adibito a smontaggio e demolizione di auto rubate, finalizzato ad alimentare il mercato nero dei ricambi. Gli arrestati sono accusati di ricettazione e sono stati sorpresi mentre smontavano una vettura rubata nel centro della città.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta del capannone-officina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di un furto di un mezzo. I militari della Compagnia di Roma Piazza Dante sono intervenuti in via Carlo Fornara, nel quartiere Borghesiana, dove hanno individuato un sito utilizzato come deposito, officina e autodemolizione di veicoli rubati. All’interno del capannone, i Carabinieri hanno fatto irruzione cogliendo in flagranza cinque persone impegnate nello smontaggio di una Volkswagen Tiguan, risultata rubata lo scorso 24 giugno nel centro di Roma.

Chi sono gli arrestati: nazionalità e ruoli

Durante il blitz, sono stati fermati cinque uomini: due italiani di 28 anni e 50 anni, un 52enne nato in Venezuela, un 53enne di nazionalità polacca e un 61enne lettone. Tutti sono stati arrestati perché gravemente indiziati di ricettazione. Gli uomini sono stati sorpresi mentre smontavano il veicolo, operando con attrezzature professionali e in un ambiente organizzato per il rapido smontaggio e la successiva demolizione delle auto rubate.

Il capannone: una vera e propria officina per auto rubate

L’area dove si è svolta l’operazione era stata trasformata in una vera officina specializzata. I Carabinieri hanno trovato impianti di sollevamento per automezzi, postazioni di lavoro attrezzate, banchi da officina, smerigliatrici, avvitatori pneumatici, utensili elettrici e strumenti specifici per smontare rapidamente parti meccaniche e di carrozzeria. Questo allestimento ha permesso agli indagati di operare in modo efficiente, smontando i veicoli rubati per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Sequestri e strumenti utilizzati per l’attività illecita

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato anche un compattatore industriale, utilizzato per smaltire rapidamente le carcasse dei veicoli, e un dispositivo jammer, impiegato per inibire le frequenze radio dei sistemi di localizzazione satellitare (GPS), rendendo più difficile l’individuazione dei mezzi rubati. L’intera area, tutta l’attrezzatura e i componenti meccanici rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Le parti dell’auto recuperata sono state custodite in attesa di essere restituite al legittimo proprietario.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei cinque uomini.

IPA