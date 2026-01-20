Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 71 persone denunciate e circa 60 truffe on-line accertate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Gli indagati, tra cui 68 italiani e 8 cittadini stranieri, sono stati individuati e gravemente sospettati di aver sottratto, tra luglio e dicembre 2025, centinaia di migliaia di euro a numerose vittime ignare, attraverso sofisticati raggiri digitali e false promesse di guadagno.

Le modalità delle truffe

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è sviluppata attraverso una serie di accertamenti bancari e sulle carte di pagamento utilizzate per le transazioni sospette. Gli investigatori hanno inoltre consultato le banche dati delle Forze di Polizia, analizzato i tabulati telefonici, raccolto testimonianze di persone informate sui fatti e monitorato i social network utilizzati dai presunti truffatori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero utilizzato diverse tecniche per mettere a segno le truffe. In molti casi, si sarebbero finti promoter finanziari, proponendo polizze assicurative sulla persona o “Rca” a prezzi vantaggiosi rispetto al mercato. In altri episodi, avrebbero assunto l’identità di appartenenti alle forze dell’ordine, convincendo le vittime a effettuare versamenti per interrompere inesistenti indagini a loro carico.

Altre volte, i sospettati avrebbero proposto piani di investimento di trading online, richiedendo i dati della carta di credito o il codice pin delle vittime. Non sono mancati i casi in cui si sarebbero spacciati per familiari delle vittime, chiedendo urgenti versamenti di denaro per saldare presunte scadenze imminenti, promettendo in cambio un ingente capitale a fronte di un bonifico bancario.

Annunci ingannevoli e spoofing

Un’altra tecnica utilizzata dagli indagati sarebbe stata la pubblicazione di annunci per la vendita di cosmetici, borse, capi di vestiario, biglietti di concerti, stanze d’albergo e veicoli su vari siti online. In questi casi, veniva richiesto un pagamento anticipato senza poi dare seguito alla vendita, lasciando le vittime senza il bene acquistato e senza possibilità di recuperare il denaro.

Gli investigatori hanno inoltre documentato l’uso della tecnica dello “spoofing”, con la quale i truffatori riuscivano a convincere le vittime a effettuare indebite transazioni di pagamento su conti correnti a loro riconducibili, simulando l’identità di operatori di aziende, banche o poste italiane. In questo modo, riuscivano a ottenere i dati delle carte di pagamento delle vittime, con il pretesto di bloccare movimenti sospetti, per poi invece impossessarsi indebitamente delle somme di denaro.

Il periodo delle truffe e le cifre in gioco

L’attività criminale sarebbe stata portata avanti nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2025. In questi sei mesi, secondo gli inquirenti, sarebbero state commesse circa 60 truffe on-line, con un danno economico stimato in centinaia di migliaia di euro sottratti alle vittime.

