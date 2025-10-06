Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per cinque giorni a una struttura ricettiva extra alberghiera nel quartiere Esquilino di Roma, dopo che la Polizia ha riscontrato gravi irregolarità nella gestione degli ospiti stranieri. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei controlli intensificati in vista dell’anno giubilare, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Controlli amministrativi nel cuore di Esquilino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma ha proseguito con determinazione la propria strategia di contrasto alle attività ricettive che non rispettano la legge. Nel corso di una serie di verifiche mirate, gli agenti hanno concentrato l’attenzione sul quartiere Esquilino, zona centrale e strategica della Capitale, particolarmente frequentata da pellegrini e turisti per la presenza di due delle basiliche più importanti della città.

Irregolarità nella gestione degli ospiti stranieri

Durante un’ispezione effettuata in una struttura extra alberghiera situata in via Leopardi, i poliziotti hanno scoperto che il titolare non aveva comunicato la presenza di 6 ospiti di nazionalità straniera attraverso il portale “Web Alloggiati”, come previsto dalla normativa. Questa omissione ha reso gli ospiti di fatto invisibili ai controlli delle forze dell’ordine, rappresentando una grave violazione amministrativa e un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Mancata richiesta delle credenziali e obblighi di legge

L’indagine ha permesso di accertare che il gestore della struttura non aveva mai richiesto le credenziali di accesso al portale “Web Alloggiati”, giustificando così la mancata registrazione degli ospiti. Tuttavia, la legge prevede che, anche in assenza di tali credenziali, il titolare sia comunque tenuto a trasmettere i dati degli alloggiati tramite altri canali ufficiali, come la posta elettronica certificata (PEC). La mancata osservanza di questa disposizione costituisce un’ulteriore infrazione alle norme che regolano il settore dell’accoglienza.

Provvedimento di sospensione della licenza

A seguito delle verifiche, il Questore di Roma ha emesso un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ordinando la sospensione della licenza per cinque giorni. Gli agenti del Commissariato di P.S. “Esquilino” hanno quindi proceduto ad apporre i sigilli alla struttura, rendendo effettiva la chiusura temporanea dell’esercizio.

