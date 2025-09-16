Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di droga nella periferia sud di Roma. Un uomo di cinquantasette anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi da fuoco, dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio deposito allestito in un box condominiale a Castel di Leva. L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri, a seguito di un’attività investigativa che ha permesso di individuare movimenti sospetti nei pressi di un garage. L’operazione è stata condotta per contrastare il traffico illecito di droga e armi nella zona.

Le indagini e la scoperta del deposito

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato i frequenti movimenti di un’automobile che entrava e usciva dalle rampe di un garage situato vicino a un complesso residenziale nella periferia sud della Capitale. Il comportamento sospetto del conducente, che utilizzava un telecomando e delle chiavi per accedere alle rimesse pur non essendo residente nello stabile, ha attirato l’attenzione degli agenti.

Per diverse ore, gli agenti hanno seguito l’uomo, osservando i suoi spostamenti e annotando ogni dettaglio. La sorveglianza ha permesso di raccogliere elementi utili per intervenire al momento opportuno. Quando il sospettato è stato fermato, ha tentato la fuga scavalcando una recinzione per raggiungere un terreno disabitato, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti, che hanno così impedito il suo allontanamento.

Il blitz nel box condominiale

La perquisizione del box condominiale da cui l’uomo era appena uscito ha portato alla luce un deposito nascosto, organizzato con elettrodomestici e mobili di fortuna utilizzati come contenitori per droga e armi. All’interno di un frigorifero, gli agenti hanno rinvenuto cinque chili di hashish suddivisi in 46 panetti. In un mobile da cucina accatastato nel garage sono stati trovati altri due chili di cocaina, mentre in un vano ricavato da un armadio erano custodite due pistole mitragliatrici e una semiautomatica, tutte con matricola abrasa. Le armi erano corredate di caricatori riforniti, proiettili di riserva e un silenziatore artigianale, il tutto nascosto con cura tra gli scatoloni.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di denaro

L’operazione non si è fermata al box: la perquisizione è proseguita nell’appartamento dell’uomo, dove sono stati trovati altri 200 grammi di cocaina e circa mille euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’arresto e le accuse

Il cinquantasettenne romano è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi da fuoco. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina, nelle aule di Piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Va ricordato che, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Le indagini proseguono

Le indagini non si fermano con l’arresto del cinquantasettenne. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire la rete di contatti dell’uomo e individuare eventuali complici o mandanti. Particolare attenzione è rivolta alla provenienza delle armi sequestrate e alla destinazione della droga, che avrebbe potuto alimentare il mercato illecito della periferia sud di Roma.

IPA