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A Roma, a un cittadino russo indagato, sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro al termine di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta per contrastare abusivismo finanziario e autoriciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale, dopo aver ricostruito un sofisticato sistema di investimenti illeciti in criptovalute.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione denominata “Crypto Luxury” ha permesso di far emergere un articolato meccanismo fraudolento, attivo tra il 2017 e il 2019. Al centro dell’inchiesta, un soggetto di origine russa, accusato di aver orchestrato un sistema capace di drenare oltre 2 milioni di euro da numerosi investitori ignari.

Il sistema, costruito con metodo e pazienza, si basava su due associazioni formalmente dedicate alla formazione di operatori finanziari. In realtà, dietro questa facciata apparentemente lecita, venivano proposti in modo abusivo investimenti in criptovalute, presentati come altamente redditizi e accompagnati dalla gestione diretta dei portafogli digitali dei clienti. Una promessa di guadagni facili che si è rivelata, per molti, una vera e propria trappola.

Il meccanismo di raccolta e occultamento dei fondi

Le somme raccolte dalle vittime venivano fatte confluire sui conti correnti delle associazioni, per poi essere rapidamente svuotate attraverso una serie di operazioni sistematiche verso rapporti bancari, sia in Italia che all’estero, riconducibili direttamente o indirettamente all’indagato. Da questi conti, circa 2 milioni di euro sono stati trasferiti su diversi exchange esteri e convertiti in criptovalute, nel tentativo di rendere irrintracciabile la provenienza dei fondi.

Il sistema prevedeva una strategia sofisticata di occultamento: migliaia di transazioni, passaggi da una criptovaluta all’altra (il cosiddetto “chain hopping”) e continui movimenti tra valute digitali e moneta legale. Tutto questo con l’obiettivo di nascondere l’origine illecita dei capitali, sfruttando competenze tecniche avanzate nel settore delle valute virtuali.

Il reinvestimento dei proventi e il sequestro dei beni

Dopo ulteriori conversioni su piattaforme estere, circa 2 milioni di euro sono stati reimmessi nel circuito bancario su conti esteri intestati allo stesso soggetto, in paesi come Portogallo, Lituania, Germania, Svizzera, Francia e Regno Unito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i proventi sarebbero stati utilizzati per finanziare uno stile di vita di lusso: tra i beni sequestrati figurano una villa, 2 appartamenti, 3 autovetture di grossa cilindrata (tra cui una Ferrari Portofino), un’imbarcazione da diporto del valore di oltre 360 mila euro, conti correnti, 2 server per mining di criptovalute e diamanti. Inoltre, sono stati rinvenuti wallet contenenti criptovalute di tipo Btc, Mps, Cosmos, Tezos e Juno, per un ammontare di circa 130.000 euro.

Il valore complessivo dei beni sequestrati supera 1,4 milioni di euro, a testimonianza della portata dell’operazione e della capacità del sistema di generare profitti illeciti ingenti.

Il provvedimento e le garanzie per l’indagato

Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma su proposta della Procura della Repubblica, riguarda tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta dell’indagato, fino a concorrenza dell’importo di circa 2 milioni di euro. Le perquisizioni, sia locali che informatiche, sono state effettuate presso abitazioni e attività commerciali nella capitale e nella provincia.

Innovazione tecnologica e rischi di frode

Questa vicenda mette in luce come l’innovazione tecnologica, se mal gestita, possa diventare strumento di sofisticate operazioni criminali. Il confine tra finanza digitale e frode si fa sempre più sottile, rendendo necessario un costante aggiornamento degli strumenti di controllo e prevenzione da parte delle autorità.

L’operazione “Crypto Luxury” rappresenta un esempio significativo di come le forze dell’ordine siano impegnate nel contrasto alle nuove forme di criminalità finanziaria, che sfruttano le potenzialità delle criptovalute per realizzare reati complessi e difficili da tracciare.

IPA