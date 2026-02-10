Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di oltre 6.5 milioni di euro il valore complessivo dei beni sequestrati ai capi di un’associazione criminale attiva nello spaccio di sostanze stupefacenti, in un’operazione condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su proposta della Procura e del Questore, è stato eseguito a seguito di indagini che hanno permesso di individuare e bloccare beni di ingente valore, tra cui 2 orologi Rolex, gioielli in oro e 1.3 milioni di euro in contanti e depositi bancari.

Operazione della Divisione Anticrimine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio lo scorso 21 gennaio, quando la Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione. Il provvedimento è stato richiesto congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore, nell’ambito di un’attività di prevenzione patrimoniale contro i vertici di un’associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti.

Beni sequestrati: dettagli e modalità

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno individuato ulteriori beni di notevole valore nella disponibilità dei soggetti destinatari del decreto. Tra questi figurano 2 orologi di marca Rolex, diversi monili in oro e una somma di 1.3 milioni di euro. Il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, è stato rinvenuto su rapporti finanziari riconducibili direttamente e indirettamente agli indagati.

Secondo quanto accertato, la maggior parte del “capitale” sarebbe stata reinvestita in polizze vita e buoni fruttiferi, mentre la parte restante è stata depositata su conti correnti personali e societari intestati a prestanome, già oggetto di sequestro. Una minima quota del denaro è stata trovata in contanti presso le abitazioni dei soggetti coinvolti, durante le operazioni di polizia giudiziaria.

Il valore complessivo del sequestro

Il compendio patrimoniale sottoposto a vincolo ablatorio ha superato la cifra di 6.5 milioni di euro. Questo risultato rappresenta un duro colpo alle disponibilità economiche dell’associazione criminale, privandola di risorse fondamentali per il proseguimento delle attività illecite.

I destinatari del provvedimento

Il sequestro ha riguardato i capi e promotori dell’associazione, già colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale locale – Ufficio del G.I.P. – a seguito di una lunga attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma – D.D.A. L’associazione era attiva da tempo nello spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere.

Il quadro normativo e le prossime fasi

Il decreto di sequestro è stato disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, normativa che disciplina le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il procedimento proseguirà con il contraddittorio tra le parti, finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti per la confisca definitiva dei beni sequestrati.

IPA