Gravi irregolarità nelle misure di sicurezza hanno portato al sequestro di un locale nel quartiere Pignattara a Roma. L’operazione è stata condotta sabato sera dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura, dopo che il club era stato più volte segnalato per disturbo della quiete pubblica e violenza. Il locale, già chiuso otto volte dal 2018, è stato nuovamente oggetto di provvedimenti dopo l’ennesimo tentativo di rilancio tramite cambio societario.

Le indagini e il blitz della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato sabato sera all’interno di una discoteca abusiva situata nel cuore del quartiere Pignattara. Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma hanno riscontrato che il locale organizzava serate danzanti non autorizzate, pubblicizzate sui social network con pacchetti “ingresso + drink”. L’attività era formalmente autorizzata solo alla somministrazione di bevande e alimenti, ma di fatto si era trasformata in un punto di riferimento per eventi illegali.

Un locale già noto alle forze dell’ordine

Il club non era nuovo alle attenzioni delle autorità. Dal 2018 ad oggi, il locale era stato chiuso otto volte a causa di episodi di violenza e schiamazzi, spesso segnalati dai residenti tramite l’applicazione YouPol. Questi episodi avevano portato l’Autorità di Pubblica Sicurezza a emettere provvedimenti di sospensione dell’attività per periodi variabili tra 15 e 45 giorni. Nonostante i ripetuti controlli e le chiusure temporanee, il locale era rimasto un punto di aggregazione per soggetti pregiudicati e persone violente.

I tentativi di eludere i controlli

Nel corso degli anni, i gestori avevano tentato di aggirare i provvedimenti cambiando più volte la ragione sociale del club. L’ultimo tentativo risale al 2024, quando un nuovo cambio societario aveva cercato di dare una parvenza di legalità all’attività. Tuttavia, questa strategia non aveva prodotto miglioramenti né nella gestione né nella sicurezza del locale. Nel luglio scorso, sulla base delle risultanze investigative, il Questore di Roma aveva disposto la revoca definitiva della licenza.

Le gravi carenze di sicurezza

Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità sotto il profilo della sicurezza. In particolare, sono state rilevate gravi violazioni della normativa antincendio: le uniche vie di uscita risultavano ostruite, mentre gli arredi presenti nel locale erano privi di certificazione ignifuga. Inoltre, le condizioni strutturali erano pessime, con pavimentazione rotta, scalini dissestati e bagni in condizioni igieniche precarie. Gli impianti elettrici erano stati realizzati in modo improvvisato, aumentando ulteriormente i rischi per l’incolumità dei presenti.

Il sequestro preventivo e la convalida del giudice

Alla luce delle numerose irregolarità riscontrate, al termine dell’attività istruttoria è stato disposto il sequestro preventivo dell’esercizio. Il provvedimento è stato convalidato nella giornata di ieri dal Giudice per le Indagini Preliminari. Gli agenti del Commissariato Tor Pignattara hanno notificato il sequestro e apposto i sigilli al bar, ponendo così fine all’attività illegale del locale.

