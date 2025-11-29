Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 42 anni a Roma con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito dopo anni di violenze, minacce e persecuzioni nei confronti dell’ex compagna e delle loro due figlie minori, come emerso dalle indagini della Polizia di Stato.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso è stato ricostruito dagli agenti del III Distretto Fidene – Serpentara (Roma). L’uomo, un romano di 42 anni, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella giornata di ieri, dopo che le indagini hanno evidenziato una lunga serie di maltrattamenti perpetrati all’interno del nucleo familiare.

Anni di violenze e controllo ossessivo

Secondo quanto accertato dagli investigatori, la relazione tra l’uomo e la sua ex compagna era da tempo segnata da violenze e abusi, iniziati circa sette anni fa e aggravatisi progressivamente. La donna, sopraffatta dalla paura di ritorsioni e preoccupata per la sicurezza delle figlie, aveva modificato radicalmente le proprie abitudini: aveva lasciato il lavoro, ridotto i rapporti sociali e familiari e persino evitato di utilizzare l’auto di famiglia per non scatenare nuove scenate di gelosia.

Minacce, pedinamenti e persecuzioni

L’uomo avrebbe sottoposto la vittima a un controllo costante, arrivando a pedinarla, appostarsi sotto casa e sommergerla di minacce. Bastava un semplice sospetto di tradimento perché la situazione degenerasse in aggressioni verbali e fisiche. In più occasioni, la donna sarebbe stata colpita con violenza, mentre le figlie, intervenute per difenderla, sono diventate a loro volta bersaglio di insulti e intimidazioni.

L’escalation dopo la fine della convivenza

Quando la donna, ormai esasperata, ha deciso di interrompere la convivenza, la situazione è ulteriormente peggiorata. L’ex compagno avrebbe intensificato le minacce, arrivando a inviare una media di 70 messaggi al giorno nel tentativo di convincerla a tornare con lui. L’ossessione dell’uomo si è estesa anche alle persone vicine alla vittima, che sono state raggiunte da frasi minacciose.

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia

L’episodio decisivo è avvenuto pochi giorni fa: l’uomo avrebbe seguito l’ex compagna, affrontandola con violenza e arrivando a strattonare e insultare anche le figlie, intervenute per proteggerla. Questo evento ha rappresentato la “punta dell’iceberg” che ha spinto la donna a rivolgersi finalmente alle forze dell’ordine.

Anni di vessazioni emersi dalle indagini

La ricostruzione degli agenti del III Distretto ha portato alla luce un quadro di anni di vessazioni, umiliazioni e percosse mai denunciate. Sulla base dei gravi indizi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

