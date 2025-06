Roma, si finge carabiniere e prova a truffare un’anziana: arrestato grazie alla figlia della donna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Roma, dove un uomo è stato fermato per estorsione ai danni di un’anziana. Il ventinovenne, originario di Napoli, si è finto carabiniere per convincere la donna a consegnare denaro e beni preziosi, ma il suo piano è stato sventato grazie alla prontezza della figlia della vittima.

Il tentativo di truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una giovane donna è entrata nella casa della madre e ha assistito a una telefonata sospetta. Dall’altro capo del telefono, un sedicente maresciallo raccontava di un incidente che avrebbe coinvolto il nipote della donna. L’anziana, ignara del raggiro, stava per cadere nella trappola, ma la figlia, intuendo il pericolo, ha immediatamente contattato il Commissariato Esquilino per denunciare il tentativo di estorsione.

L’intervento della polizia

Gli agenti si sono rapidamente posizionati intorno all’edificio per monitorare la situazione. La loro attenzione è stata catturata da un giovane che, parlando al cellulare, si aggirava nei pressi del citofono con fare sospetto. Nel frattempo, uno degli agenti, in contatto telefonico con la figlia della vittima, ha assistito alle continue chiamate in cui il truffatore, fingendosi prima carabiniere e poi il nipote disperato, cercava di convincere l’anziana a lanciare denaro e preziosi dalla finestra.

La trappola della polizia

Per incastrare il truffatore, la polizia ha ideato un espediente: fingere di assecondare la richiesta del malvivente preparando un pacco fittizio con delle posate. Quando l’uomo ha raccolto il pacco, credendolo il suo bottino, è stato immediatamente circondato e bloccato dagli agenti, nonostante il suo tentativo di resistere all’arresto.

Le conseguenze legali

Il giovane è stato condotto presso gli uffici del Commissariato Esquilino e arrestato con l’accusa di estorsione aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il ventinovenne l’obbligo di dimora presso la sua residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Indagini in corso

Sono in corso ulteriori verifiche per individuare eventuali complici coinvolti nell’episodio ai danni dell’anziana. Le indagini preliminari sono ancora in corso e l’indagato è da considerarsi innocente fino a prova contraria con sentenza irrevocabile di condanna.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o seguire gli aggiornamenti sui media locali. La città di Roma continua a essere al centro dell’attenzione per episodi di questo genere, ma la prontezza delle forze dell’ordine e dei cittadini si dimostra ancora una volta fondamentale per contrastare tali crimini.

