Lieto fine per una vicenda che ha visto protagonista una turista tedesca a Roma, smarritasi tra la folla durante una visita in città. La donna, Isolde, è stata aiutata da due giovani agenti della Polizia di Stato, che l’hanno assistita fino al ricongiungimento con il suo gruppo, proprio alla vigilia del rientro in Germania.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nella Capitale, dove Isolde si trovava in vacanza con un gruppo di connazionali. La donna, anziana e in stato di apprensione, aveva perso i riferimenti e si era ritrovata sola, senza documenti e senza la possibilità di comunicare efficacemente in italiano.

Il momento dello smarrimento

Tutto è iniziato quando, a causa del copioso afflusso di turisti e pendolari, Isolde si è separata dai suoi compagni di viaggio. Mentre era a bordo di un autobus nel centro di Roma, è rimasta affascinata dalle bellezze monumentali della città e non si è accorta che il resto del gruppo era già sceso a una fermata precedente. Solo dopo qualche istante si è resa conto di essere rimasta sola, senza punti di riferimento e senza documenti.

L’incontro con l’automobilista

Disorientata e preoccupata, Isolde ha deciso di scendere dall’autobus e cercare i suoi amici per strada. In quel momento, il suo sguardo ha incrociato quello di un automobilista che, notando la sua difficoltà a comunicare in italiano e il suo stato di smarrimento, si è offerto di aiutarla. L’uomo l’ha accompagnata presso il vicino XII Distretto di P.S. Aurelio, dove ha potuto ricevere assistenza dalle forze dell’ordine.

L’accoglienza al commissariato

Al distretto, Isolde è stata accolta da Davide e Valentina, due giovani agenti della Polizia di Stato. I poliziotti, mostrando grande empatia, hanno tentato di comunicare con lei nella sua lingua madre, il tedesco, per raccogliere tutte le informazioni utili a risalire alla sua identità e all’hotel dove alloggiava. La donna, ancora visibilmente in ansia, non ricordava né il nome dell’albergo né il luogo in cui aveva dormito, né tantomeno il numero di telefono del capo gruppo che la guidava durante la vacanza romana.

Le ricerche e il lieto fine

Grazie a una serie di riscontri incrociati effettuati tramite la sala operativa della Questura, gli agenti sono riusciti in breve tempo a rintracciare i compagni di viaggio di Isolde. La donna ha così potuto riabbracciare il suo gruppo, giusto in tempo per ripartire insieme verso la Germania. Prima della partenza, non è mancato il tempo per scattare una foto ricordo con i suoi “angeli custodi”, immortalando un momento di grande apprensione che si è concluso nel migliore dei modi.

IPA