Roma, slot truccate e frode informatica: blitz alla Magliana, denunciata la titolare

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È di cinque apparecchi da intrattenimento irregolari sequestrati e 2.000 euro in monete confiscati il bilancio di un’operazione condotta nella zona Magliana (Roma). La titolare di una sala giochi è stata denunciata per frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo, dopo che gli agenti hanno scoperto dispositivi non autorizzati e manomessi, utilizzati fuori dagli orari consentiti.

Apparecchi irregolari e privi di autorizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è stato effettuato dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo, dalla Polizia Locale di Roma Capitale dell’XI Gruppo Marconi e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il controllo ha interessato una sala giochi situata nella zona Magliana, già nota alle autorità per precedenti verifiche.

Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto cinque apparecchi da intrattenimento accesi e funzionanti, nonostante fossero utilizzati in una fascia oraria non consentita dalla normativa vigente. Gli accertamenti hanno fatto emergere che tutti i dispositivi erano privi dei prescritti titoli autorizzatori e del codice identificativo obbligatorio, oltre a non essere collegati alla rete telematica nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), necessaria per la trasmissione e il controllo dei dati di gioco.

Le verifiche approfondite hanno permesso di rilevare manomissioni sulle schede elettroniche di gioco. Sono state riscontrate evidenti tracce di rimozione e alterazione dei dispositivi di sicurezza, a conferma di un sistema organizzato per eludere i controlli e le regole imposte dalla legge.

Sequestro di apparecchi e denaro

All’interno dei cinque apparecchi sono state trovate complessivamente circa 2.000 euro in monete. Sia la somma che gli apparecchi, insieme alle relative schede elettroniche, sono stati sottoposti a sequestro penale. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo sulla regolarità degli esercizi e di contrasto al gioco illegale predisposti dalle autorità.

Denuncia per frode informatica e giochi d’azzardo

Al termine degli accertamenti, la titolare dell’attività è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di frode informatica ed esercizio di giochi d’azzardo. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti sulle altre irregolarità riscontrate all’interno dell’esercizio.

Proseguono le indagini

L’operazione, che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al gioco illegale e alla diffusione di apparecchi non autorizzati, conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare costantemente il rispetto delle normative di settore. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, mentre proseguono le verifiche sulle altre anomalie rilevate nella sala giochi della zona Roma.

IPA