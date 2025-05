Roma, smantellata la piazza di spaccio 'Edicola' a San Basilio: i dettagli dell'operazione antidroga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 arresti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Roma. Le misure cautelari sono state eseguite nel quartiere San Basilio, dove è stata scoperta una piazza di spaccio di stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia. I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica DDA, nei confronti di 5 persone. Una di queste è stata sottoposta a custodia cautelare in carcere, mentre le altre quattro sono agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La piazza di spaccio

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari sull’esistenza di una “piazza di spaccio” nel quartiere San Basilio, dedita allo smercio su larga scala di stupefacenti come “cocaina” e “hashish”. La piazza, denominata “Edicola” per la presenza di un’edicola sulla piazzetta tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano, è una delle ultime rimaste nel quartiere, poiché molte altre organizzazioni operano a domicilio.

Struttura e modalità operative

Le indagini hanno rivelato una gestione piramidale del commercio illecito, con figure criminali di spicco che arruolano giovani leve, principalmente di nazionalità italiana, come “vedette” o “pusher”. Questi ultimi garantiscono lo spaccio e prevengono l’intromissione delle forze dell’ordine. Le modalità di cessione della sostanza stupefacente prevedono il pattugliamento della zona da parte dei sodali, i pusher che cedono lo stupefacente al cliente e i soggetti che ritirano i soldi del pagamento. Sono presenti anche “luogotenenti” che gestiscono la piazza per conto del vertice dell’associazione.

Ulteriori sviluppi

Per le stesse ipotesi di reato, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, da gennaio a marzo 2025, hanno già notificato ulteriori ordinanze che dispongono misure cautelari nei confronti di altre 5 persone che sono state arrestate. Durante le investigazioni, sono stati eseguiti ulteriori 25 arresti in flagranza e sono state denunciate altre 13 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Migliaia di dosi di cocaina e hashish sono state sequestrate.

Fase delle indagini

Si precisa che i procedimenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Roma.

Fonte foto: IPA