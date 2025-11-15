Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella Capitale. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha visto impegnati diversi reparti dell’Arma in numerosi quartieri cittadini negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Operazione coordinata dalla Procura: il bilancio dei controlli

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata pianificata dal Comando Provinciale di Roma sotto la supervisione dei magistrati del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”. Nel corso dei tre giorni di controlli, sono state arrestate 13 persone e sequestrate notevoli quantità di cocaina, crack, ecstasy, hashish e marijuana, tutte pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno sequestrato denaro contante per oltre 23.000 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Formello: arrestato un 30enne con oltre un chilo e mezzo di marijuana

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne, sorpreso durante un posto di controllo mentre deteneva 4 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 1,7 kg della stessa sostanza, suddivisi in 21 barattoli in vetro e 23 buste sottovuoto, già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio.

Quartiere Alessandrino: fermato un 42enne con crack e hashish

Nel quartiere Alessandrino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 42enne, fermato a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di 10 dosi di crack. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 27 grammi di hashish e 8.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Via Ostiense: due arresti e sequestro di cocaina

I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 38enne e una 26enne dopo un controllo su strada in via Ostiense. La donna è stata sorpresa mentre si disfaceva di alcuni involucri in cellophane contenenti 10 grammi di cocaina. Durante la perquisizione personale, la donna aveva con sé 180 euro in contanti, mentre nell’auto sono stati trovati due coltelli e un paio di forbici. La perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, residente a Roma, ha permesso di trovare materiale per il confezionamento identico a quello utilizzato per la cocaina sequestrata.

Monte Sacro e Pietralata: crack e cocaina in auto

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 41enne che, a bordo di un veicolo privato, è stato fermato per un controllo. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche, trovandolo in possesso di 19 involucri contenenti 11 grammi di crack e 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre a 20 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli stessi militari, in via di Pietralata, hanno arrestato un 39enne, fermato a bordo di un veicolo a noleggio. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 33 grammi di crack, suddivisi in 51 dosi, ritenuti provento di attività di spaccio.

Via della Contea: cocaina e denaro in auto

Stessa dinamica in via della Contea, dove i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un 36enne trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 6.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Quartiere Eur: false generalità e droga nascosta

Nel quartiere Eur, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un veicolo con a bordo un 40enne che, nel tentativo di eludere l’identificazione, ha fornito false generalità. I militari, accortisi della falsificazione, hanno proceduto a una perquisizione personale, rinvenendo 300 euro in contanti e le chiavi di un’auto, successivamente ritrovata parcheggiata poco distante. La perquisizione del veicolo ha permesso di sequestrare 6 involucri di cocaina, 8 dosi di crack e ulteriore denaro contante, ritenuto provento di illecita attività di spaccio.

Via Mazzini: due giovani arrestati per hashish e marijuana

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 20 e 22 anni, entrambi con precedenti penali, controllati in via Mazzini. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di 24 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana e 8.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Villa Bonelli: cocaina ed ecstasy in pacchetti di sigarette

I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 46enne che, alla vista dei militari, ha lanciato a terra un pacchetto di sigarette. All’interno sono stati trovati 14 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 13 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare un ulteriore pacchetto di sigarette con 20 grammi di MDMA (ecstasy) e 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Tor Bella Monaca: arrestato un 28enne con cocaina

In Via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 28enne che, notato in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 21 grammi di cocaina e 580 euro in contanti.

Fidene: un chilo di hashish nascosto sotto il sedile

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Fidene, durante un normale posto di controllo, hanno fermato un’auto guidata da un 26enne. All’interno del veicolo, nascosti sotto il sedile, sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish per un peso complessivo di 1 chilogrammo, ritenuti provento di attività di spaccio.

