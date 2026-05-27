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È scattata a Roma una denuncia per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. Una ragazza di 21 anni, studentessa fuori sede, è stata identificata e denunciata dopo aver tentato di ottenere illecitamente le domande dei test di ammissione ai corsi universitari di medicina attraverso una sofisticata campagna di phishing. L’operazione è stata coordinata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia Romagna e dal Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica di Roma.

Le indagini della Polizia Postale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via dopo la denuncia presentata dai rappresentanti del consorzio interuniversitario responsabile della gestione delle procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi di medicina. Gli investigatori hanno ricostruito una precisa e mirata campagna di phishing ai danni del consorzio, individuando la responsabile grazie a sofisticate attività tecniche.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane indagata avrebbe creato false comunicazioni email, appositamente studiate per impersonare figure istituzionali. L’obiettivo era quello di ottenere in modo illecito e con largo anticipo le domande dei test universitari per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia. Le email fraudolente sono state inviate ai referenti del consorzio, nel tentativo di carpire informazioni riservate e sensibili.

L’identificazione e la perquisizione

Grazie all’analisi delle tracce digitali lasciate durante la campagna di phishing, gli esperti della Polizia Postale sono riusciti a risalire all’identità della ragazza, una studentessa fuori sede domiciliata a Roma e iscritta a una facoltà diversa da medicina. La giovane è stata sottoposta a una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici ritenuti utili alle indagini.

Alla studentessa sono stati contestati i reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità e le eventuali ulteriori implicazioni della vicenda.

IPA