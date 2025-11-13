Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finti Carabinieri hanno tentato di introdursi nell’abitazione di una coppia di anziani in Roma, con il pretesto di dover fotografare l’oro custodito in casa. Il tentativo di truffa è stato sventato grazie alla prontezza della donna, che ha chiesto aiuto a un vicino, costringendo i malintenzionati alla fuga. Le ricerche dei responsabili sono tuttora in corso.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in Via La Spezia, nel quartiere San Giovanni di Roma. Due individui, spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno bussato alla porta di una coppia di anziani sostenendo di dover effettuare una verifica sugli oggetti preziosi presenti nell’abitazione. Il loro intento era quello di farsi mostrare l’oro custodito in casa, probabilmente per appropriarsene con l’inganno.

Il tentativo di truffa e la fuga dei malviventi

La situazione ha preso una piega diversa da quanto sperato dai due truffatori. La donna, insospettita dalle richieste insolite dei finti Carabinieri, ha prontamente chiesto aiuto a un vicino di casa. Questo gesto ha messo in allarme i malintenzionati, che si sono dati alla fuga prima di riuscire a portare a termine la truffa. Nessun bene è stato sottratto e la coppia di anziani non ha subito danni fisici.

L’intervento della Polizia e le indagini in corso

Immediatamente dopo l’accaduto, una pattuglia delle Volanti della locale Questura è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti, avviando le ricerche dei responsabili. Le indagini sono tuttora in corso per individuare i due autori del tentato reato.

IPA