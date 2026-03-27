Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini cileni sono stati arrestati per tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I due, rispettivamente di 28 anni e 42 anni, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in una casa in viale Carso. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente e all’immediato intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato i sospetti dopo una breve fuga. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Roma, supportate dai colleghi della Stazione Roma Trionfale, hanno arrestato due cittadini cileni senza fissa dimora. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati colti in flagranza mentre tentavano di forzare la porta d’ingresso di un’abitazione in viale Carso, nel quartiere Prati.

Il tentato furto e la fuga interrotta

L’azione dei malviventi è stata interrotta dall’intervento di un residente, che si è accorto del tentativo di furto e ha immediatamente dato l’allarme. I due, vistisi scoperti, hanno abbandonato il tentativo e si sono dati alla fuga a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce nelle vie adiacenti. La tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso alle pattuglie già presenti sul territorio di intervenire rapidamente e intercettare i sospetti a breve distanza dal luogo del tentato furto.

Il momento dell’arresto: tensione e uso del taser

Durante le concitate fasi dell’arresto, la situazione ha rischiato di degenerare. Il 42enne, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha simulato il gesto di estrarre un’arma o un oggetto contundente dai pantaloni, minacciando così l’incolumità dei militari. In risposta a questo gesto, uno dei Carabinieri ha utilizzato il taser in dotazione, riuscendo così a bloccare in sicurezza l’uomo e a evitare conseguenze più gravi. L’uso del dispositivo ha permesso di neutralizzare la minaccia senza ricorrere ad altri mezzi di coercizione.

Le conseguenze giudiziarie e le misure adottate

Una volta fermati, i due cittadini cileni sono stati condotti presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio, dove sono stati sottoposti al rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambi il divieto di dimora nel Comune di Roma. Si tratta di una misura cautelare che mira a impedire ai due di tornare nel territorio comunale, in attesa degli sviluppi del procedimento penale a loro carico.

IPA