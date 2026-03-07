Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finta indagine per rapina e richiesta di 600 euro e gioielli: è finita con un arresto l’ennesima tentata truffa ai danni di un’anziana, sventata grazie alla collaborazione tra la vittima e la Polizia di Stato. L’episodio si è verificato in zona La Rustica, a Roma, dove un uomo di 46 anni è stato fermato mentre cercava di riscuotere il bottino. L’operazione è stata resa possibile dalla pronta reazione della donna e della figlia, che hanno teso una vera e propria trappola al malvivente.

Il modus operandi dei truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere La Rustica, nella capitale. Tutto è iniziato quando un individuo, spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza, ha contattato telefonicamente una donna anziana, sostenendo che fosse coinvolta in una presunta indagine per rapina. L’uomo ha chiesto alla vittima di consegnare 600 euro in contanti e alcuni monili in oro, promettendo che si trattava di un risarcimento necessario per chiudere la fantomatica indagine.

Il truffatore ha mantenuto la donna in linea per oltre mezz’ora, monitorando ogni sua mossa e rassicurandosi che fosse sola in casa. Durante la conversazione, il malvivente ha insistito affinché la vittima non riagganciasse il telefono fino alla consegna del denaro e dei gioielli, sostenendo che la sua posizione di indagata le impedisse di interrompere la chiamata prima del saldo.

La reazione della vittima e l’intervento della Polizia

La situazione ha preso una piega diversa quando la donna, assistita dalla figlia, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Insieme, hanno contattato la Polizia di Stato, che ha predisposto un intervento tempestivo. Gli agenti del V Distretto Prenestino e del VI Distretto Casilino hanno circondato l’abitazione, sia all’interno che all’esterno, per impedire ogni possibile via di fuga ai truffatori.

La trappola e l’arresto

Protetta dalla presenza degli agenti, l’anziana ha raccolto quanto richiesto dal falso finanziere, fingendo di essere sola in casa anche quando l’interlocutore, insospettito da alcuni rumori, le ha chiesto conferma. Quando il complice del truffatore si è presentato alla porta per riscuotere il bottino, è stato colto di sorpresa dalla presenza della Polizia e arrestato sul posto, con il denaro e i gioielli ancora tra le mani.

Le indagini in corso

L’uomo arrestato, un campano di 46 anni, è ora gravemente indiziato del reato di tentata truffa aggravata. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. Nel frattempo, proseguono le indagini per identificare il complice che aveva orchestrato la telefonata e guidato il “delegato” fino all’abitazione della vittima.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

L’episodio avvenuto a Roma si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso prese di mira da malviventi che sfruttano la loro vulnerabilità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per prevenire e contrastare questi reati.

