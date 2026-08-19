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Un arresto e un sequestro di 7 chili e 800 grammi di cocaina in un’operazione condotta dalla Polizia ferroviaria di Roma Termini. Un giovane di 27 anni è stato fermato a bordo di un treno ad alta velocità diretto nel sud Italia, dopo che gli agenti hanno scoperto nel suo zaino numerosi ovuli di droga pronti per essere immessi sul mercato.

Il controllo a bordo del treno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un controllo di routine su un treno ad alta velocità in partenza da Roma Termini e diretto verso il sud del Paese. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno notato che lo zaino di un giovane passeggero appariva insolitamente voluminoso e pesante, attirando così la loro attenzione.

Il sospetto e la perquisizione

Non è stato un comportamento anomalo a insospettire i poliziotti, ma piuttosto le caratteristiche dello zaino stesso. Durante una prima ispezione, gli agenti hanno trovato all’interno 16 contenitori per alimenti sigillati ermeticamente. Le saldature irregolari della plastica e il peso non uniforme dei recipienti hanno indotto i poliziotti ad approfondire il controllo.

Il ritrovamento della droga

Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia ferroviaria, dove è stata effettuata una perquisizione più accurata. All’interno dei contenitori sono stati rinvenuti 617 ovuli di droga, confezionati artigianalmente in cellophane trasparente e contrassegnati da diverse sigle. Ogni ovulo aveva un peso compreso tra 10 e 15 grammi.

Il valore della cocaina sequestrata

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la cocaina sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Il quantitativo di droga, già suddiviso in dosi, era pronto per essere distribuito e venduto.

L’arresto del corriere

Il giovane, un 27enne incensurato, è stato arrestato con l’accusa di traffico di droga. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’accompagnamento del ragazzo negli uffici della Polizia ferroviaria di Roma Termini, dove sono stati espletati gli atti di rito.

IPA